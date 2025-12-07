Luis de la Fuente lo deja fuera del Mundial con España a pesar de ser de los mejores del Barça

La decisión de Luis de la Fuente de dejar a Joan García fuera de la próxima selección española, a pesar de su excelente rendimiento en el Barça, ha generado sorpresa e indignación entre aficionados y expertos.

A falta de pocos meses para el Mundial 2026, el guardameta no ha entrado en la lista final de tres porteros —posición que sigue copada por Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

¿Por qué De la Fuente prefiere a Unai Simón?

El argumento oficial del seleccionador ha sido claro: “No viene por club, vienen los mejores para defender a España”. A pesar del buen momento de Joan en el Barça —altos porcentajes de paradas y actuaciones decisivas en partidos claves—, De la Fuente ha optado por mantener la jerarquía que ha funcionado hasta ahora, apostando por la experiencia, estabilidad y relación con el grupo de porteros que ya convoca habitualmente. Unai Simón, actualmente titular en la selección, sigue contando con la confianza del cuerpo técnico pese a movimientos en sus rivales de puesto. Según declaraciones recientes, él no se siente amenazado, aunque reconoce que la competencia está viva.

Por otra parte, Joan García, ahora portero del Barça, venía tras una temporada sobresaliente en la que había dejado su sello como uno de los porteros más destacados de LaLiga. Muchos creen que su ausencia en la convocatoria pone en duda los criterios de De la Fuente: ¿jerarquía o actualidad?

Qué podría haber dado Joan a la Roja

Joan García representa una apuesta por juventud, reflejos rápidos, buen juego con los pies y capacidad de mando desde atrás —virtudes muy valoradas en porteros modernos. Con su estilo, podría haber aportado frescura, valentía en balones aéreos, agilidad en reflejos y confianza para una selección que busca un recambio generacional.

Además, su adaptación al Barcelona y rendimiento reciente lo convertían en una opción lógica para rotaciones, sobre todo de cara al Mundial, un torneo largo donde la competitividad y la frescura física cuentan. Sin embargo, De la Fuente prefiere la experiencia. Joan tendrá que esperar su oportunidad. Y mientras tanto, el debate sobre si la selección premia jerarquías o méritos deportivos vuelve a abrirse.