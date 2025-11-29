Luis de la Fuente no lo llevará al Mundial a pesar de ser de los mejores del Barça

La decisión de Luis de la Fuente de no llevar a Joan García al Mundial 2026 ha sorprendido e indignado a buena parte del entorno culé y del fútbol español. El guardameta del Barça vive, sin discusión, su mejor momento profesional, sosteniendo al equipo con intervenciones decisivas y números que lo sitúan entre los porteros más en forma del mundo. En lo que va de temporada, Joan acumula un promedio espectacular: más del 80 % de paradas realizadas, liderazgo en duelos mano a mano y un papel determinante en encuentros de máxima exigencia.

Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente. Según diversas fuentes, las desavenencias entre Joan García y Luis de la Fuente vienen de tiempo atrás. El seleccionador habría interpretado como falta de compromiso la decisión del portero de priorizar su recuperación física en una anterior convocatoria, algo que no sentó nada bien en la Federación. Desde entonces, su relación no ha vuelto a ser la misma.

Unai Simón, el protegido del seleccionador

A todo ello se suma otro elemento clave: Unai Simón sigue siendo el favorito de De la Fuente. El portero del Athletic Club mantiene la etiqueta de intocable, pese a atravesar un momento deportivo mucho más discreto que otros porteros españoles. Simón encadena errores de concentración, dificultades en el juego de pies y una falta de regularidad que ha generado dudas incluso en su propio club. No obstante, goza de la absoluta confianza del seleccionador, que lo considera pieza estructural del vestuario y líder en el grupo.

Mientras tanto, tanto Joan García como David Raya, guardameta del Arsenal, presentan actualmente un nivel muy superior. Raya es uno de los mejores porteros de la Premier en estadísticas avanzadas y Joan es figura indiscutible en el Barça. Los dos representan una evolución natural del estilo de portero moderno: técnico, rápido, valiente y certero con los pies. Pese a esto, De la Fuente insiste en mantener su jerarquía interna, dejando claro que su portería tiene dueño, aunque no sea el que está más en forma.

Un Mundial sin uno de los mejores

Así, salvo giro inesperado, Joan García verá el Mundial desde casa, a pesar de ser uno de los principales motivos del éxito reciente del Barça. Una decisión difícil de justificar futbolísticamente y que pone en duda los criterios deportivos de un seleccionador que, una vez más, prioriza fidelidades por encima de méritos.