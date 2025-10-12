Unai Simón sospecha de Joan García

La portería de la selección española podría vivir un cambio de ciclo más pronto que tarde. Según se desprende del entorno del equipo nacional, Unai Simón empieza a sospechar que su puesto como titular no está tan asegurado como parecía. El guardameta del Athletic Club, pieza clave en los últimos torneos, percibe que Luis de la Fuente observa con atención a Joan García, el joven portero del FC Barcelona, que está firmando una temporada excepcional y que podría ser convocado oficialmente en los próximos meses.

El debate está servido. La competencia entre ambos podría beneficiar al conjunto nacional, pero en el vestuario ya se percibe cierta tensión silenciosa. Unai Simón sabe que Joan García viene pisando fuerte y que su reinado en la Roja podría tener fecha de caducidad.

El nuevo candidato que amenaza la jerarquía

El rendimiento de Simón en el Athletic sigue siendo notable, pero algunos errores puntuales y su perfil más clásico —menos participativo en la salida de balón— han abierto el debate. Luis de la Fuente quiere porteros que interpreten bien con los pies, algo fundamental en el modelo de juego de la selección, y en ese aspecto Joan García representa el futuro. Su capacidad para iniciar jugadas, su lectura del espacio y su valentía en el uno contra uno han impresionado a los técnicos federativos.

El propio Barça ya ha sido informado de que su ascenso a la Roja es solo cuestión de tiempo, según publican medios próximos al club. García, de apenas 23 años, está demostrando una madurez impropia de su edad y un temple que recuerda a los grandes porteros de la última década.

Dos estilos y una misma meta: la portería de España

Luis de la Fuente se encuentra ante dos perfiles muy distintos. Unai Simón es un guardameta de reflejos rápidos, dominante en el juego aéreo y con gran personalidad bajo palos. Su experiencia internacional y su fiabilidad en los momentos clave le han hecho ganarse el respeto del vestuario. Sin embargo, Joan García ofrece una alternativa más moderna: juega muy adelantado, participa en la construcción del juego y permite que la defensa se posicione más arriba.

En un contexto donde España quiere dominar con el balón desde atrás, esa diferencia puede ser clave. Los analistas de la Federación valoran la serenidad del portero azulgrana y su proyección a largo plazo, mientras que el cuerpo técnico de De la Fuente sigue confiando en la jerarquía de Simón para las grandes citas.