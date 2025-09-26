Luis de la Fuente reconoce su negligencia y pide perdón al Barça por Gavi y Lamine Yamal

En el entorno del FC Barcelona hay cierto malestar con el trato que están recibiendo sus mejores jugadores. En este sentido, ese sentir comenzó a raíz de la lesión de Gavi mientras estaba jugando con la Selección Española. Fue hace unos dos años, cuando, intentando controlar un balón que venía alto, apoyó mal y acabó rompiéndose los ligamentos de la rodilla, con afectación en el menisco, una lesión que ahora, dos años después, ha vuelto a dejar a Gavi fuera de combate durante gran parte de la temporada.

Y es que las cosas, lejos de mejorar, al Barça le parece que van a peor. Lo sucedido con Lamine Yamal fue la gota que colmó la paciencia de los culés, que internamente están muy enfadados con el trato recibido por parte de la Federación, Luis de la Fuente y los propios médicos de la Selección. Acusan a los tres de haber hecho jugar a Lamine, mientras arrastraba fuertes dolores en el pubis, lo que lo ha acabado dejando fuera de combate durante un buen tiempo en el Barça.

Luis de la Fuente ha hablado con el FC Barcelona

Ante la crítica relación que hay entre Barça y Selección Española, Luis de la Fuente habría tratado de mediar entre ambas partes, pidiendo perdón por lo sucedido. Pues, a pesar de que ni el seleccionador ni nadie de la Federación se hace responsable de lo que pasó con Gavi o con Lamine, sí que han transmitido al Barcelona que se va a ir con cuidado para evitar caer en los mismos errores que llevaron a ambos a acabar lesionados de más o menos gravedad.

Lamine volverá a ser convocado

Lo que no gusta nada a Flick es que cuando Lamine esté completamente recuperado, va a haber un nuevo parón de selecciones y volverá a ser convocado. Lo que hace que en el Barcelona tengan la sensación de que son los servicios médicos de la Roja. Pues el club los recupera y cuando juegan de nuevo es con la Selección Española.

Así pues, tras la recaída de Gavi, desde el Barça, no han sido pocas las voces críticas que han vuelto a apuntar a la toma de decisiones de un Luis de la Fuente que, según el club, se ha comportado de forma negligente con los culés.