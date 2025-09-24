Lamine Yamal lo quiere en el once titular, pero el Chelsea ha ofrecido 75 millones y Deco lo quiere vender ya

Si hay un jugador que ha mostrado una mejora sustancial en la segunda temporada de Hansi Flick al frente de Barça, ese ha sido Ferran Torres. El delantero valenciano ha sido capaz de pasar de ser uno de los jugadores más criticados de todo el equipo, a ser una pieza fundamental para su entrenador. Ya ha superado ese rol de jugador número 12 y de suplente de Robert Lewandowski. Ahora, el tiburón comienza a ser consciente de que está listo para ser titular y el dueño de la posición de nueve en el Barça. Algo que ha demostrado en estos primeros partidos de temporada, en los que ha sido el máximo goleador del equipo.

En este sentido, el gran desempeño de Ferran Torres ha hecho que no sean pocos los equipos que han comenzado a fijar su mirada en él. El de Foios ya no es ese delantero fallón que, por muchos que se esforzara, seguía siendo incapaz de marcar goles. Ahora es un delantero total, con gol, capacidad para combinar y una ética de trabajo que enamora a los entrenadores. Y Enzo Maresca, del Chelsea, es uno de ellos.

El Chelsea, dispuesto a una locura por Ferran

Ante esta situación, desde Inglaterra apuntan que el Chelsea ya habría comenzado a tantear el terreno respecto de un posible fichaje de Ferran Torres. El valenciano gusta mucho a los blues y ya habrían planteado la posibilidad de poner hasta 75 millones de euros encima de la mesa del Barça. Una oferta descomunal que Deco ha comenzado a plantearse. Y es que, por muy importante que sea, este dinero le vendría muy bien a las finanzas del club.

El socio favorito de Lamine Yamal

Sin embargo, en lo deportivo, la venta de Ferran sería un sismo para el Barça. Los culés tienen un tesoro en el valenciano. Presiona como el que más y aporta muchas cosas en ataque. De hecho, según cuentan, es el socio favorito de Lamine Yamal, que no quiere jugar con un delantero que no sea Ferran Torres.

Así pues, comienzan a haber serias dudas respecto de si es conveniente, o no, la venta de un Ferran Torres que podría dejar mucho dinero en las arcas del Chelsea, pero también generaría un vacío que nadie puede cubrir en este Barça. Quién lo habría dicho unos años atrás.