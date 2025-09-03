Luis de la Fuente se pone serio con Lamine Yamal

En poco tiempo, Lamine Yamal ha tenido un cambio en su vida descomunal y se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Además de maravillar con su fútbol en el FC Barcelona, también lo está haciendo con su selección, la española. Por eso, el seleccionador, Luis de la Fuente, ha querido ponerse muy serio con el extremo del Barça para que su carrera no se vaya a pique.

Después de reunirse con él, el entrenador le ha pedido su mejor versión en el campo y que intente evitar actitudes tóxicas hacia sus compañeros, ya que no le gustan los aires de estrella que tiene desde hace tiempo el delantero azulgrana. Precisamente, desde su irrupción, ya que muchos jugadores han visto como su comportamiento ha cambiado desde sus primeros días, aunque también es algo normal.

Luis de la Fuente ha tenido una conversación muy seria con Lamine Yamal

Aun así, el técnico no quiere que se le suba la fama a la cabeza, ya que aunque se haya convertido en uno de los mejores del mundo con tan solo 18 años, aún le queda mucho por delante para ser alguien histórico en el fútbol. Teniendo en cuenta que podría ser un jugador legendario y ayudar a España a ganar muchos títulos, ya sean Eurocopas o Mundiales, hay que cuidarlo muy bien.

Pero de la misma manera que Hansi Flick le tiró de las orejas por el ego que lleva tanto en el terreno de juego como fuera de él, De la Fuente también le ha advertido de que debería centrarse más en el fútbol y aparcar definitivamente su vida privada, ya que siempre es noticia por todo lo que hace fuera del campo, algo que no ha acabado bien para la gran mayoría de jugadores.

El seleccionador le ha pedido que esté centrado y dé su mejor versión

Sin embargo, Lamine siempre ha dicho por activa y por pasiva a sus entrenadores que está 100% centrado en el fútbol y que estos episodios de su vida privada solo ocurren en verano, es decir, cuando está de vacaciones. A lo largo de la temporada, solo tiene la cabeza puesta en el balón y en poder ayudar a sus dos equipos, el Barça y la selección.