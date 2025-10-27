Luis de la Fuente tira de las orejas a Lamine Yamal, es un problema para la Roja, le ha pedido que pare

Luis de la Fuente estuvo muy pendiente del Clásico que enfrentó a Real Madrid y FC Barcelona. La situación se desmadró justo al final del partido, cuando se produjo una trifulca entre varios jugadores de ambos equipos, debido a las declaraciones que realizó Lamine Yamal los días antes del encuentro. Por eso, el seleccionador quiso actuar para que la situación no fuera a más.

De hecho, el técnico del combinado nacional llamó a Lamine justo antes del Clásico para darle un tirón de orejas y recriminarle estas palabras. El seleccionador le dejó claro que estas cosas no se debían de decir, ya que solo producen conflictos como el que acabó ocurriendo sobre el césped del Santiago Bernabéu al término del partido entre los dos eternos rivales de la Liga.

Luis de la Fuente llamó a Lamine Yamal para tirarle de las orejas

De la Fuente le recriminó estas declaraciones y le pidió que parase, ya que solo estaba haciendo que perjudicar a la Roja de cara al futuro y, especialmente, para el Mundial del año que viene, uno de los objetivos más claros que se ha puesto el seleccionador y, obviamente, todo el equipo. El entrenador cree que este mal ambiente podría ser un aspecto muy negativo para la cita mundialista.

No es la primera vez que el técnico ha tenido que actuar contra Lamine Yamal y darle algunos consejos sobre su comportamiento. Probablemente, no será la última vez que lo haga, teniendo en cuenta que el extremo del Barça solo tiene 18 años y ya ha dicho por activa y por pasiva que su actitud no va a cambiar, a pesar de que sea tóxica y perjudique los intereses de la selección.

El seleccionador no está contento con la actitud del extremo del Barça

Por lo tanto, está por ver si esta trifulca que protagonizó Lamine Yamal contra los jugadores del Madrid tendrá efectos negativos para España. El próximo parón de selecciones será en el mes de noviembre y, ahí, se verá si este mal ambiente ha pasado al combinado nacional o lo relacionado con los clubes se olvidará en la Roja.