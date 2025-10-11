Luis Enrique está intentando llevarse gratis a Eric García del Barça

Desde hace tiempo, Luis Enrique sigue muy de cerca todo lo que ocurre en el Barça. En el club catalán jugó y entrenó durante años, dejando una huella imborrable tanto en el vestuario como en la afición. Por eso no sorprende que aún mantenga una conexión especial con todo lo relacionado con la entidad catalana.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, ha mostrado un interés decidido en fichar a Eric García, central del FC Barcelona, en el próximo mercado de verano. Según fuentes cercanas al club parisino, el técnico asturiano considera al defensor catalán una pieza clave para su proyecto y ha solicitado su incorporación a coste cero, aprovechando que su contrato con el Barça finaliza en 2026.

Un encaje perfecto en el sistema de Luis Enrique

Eric García encajaría perfectamente en el modelo de juego de Luis Enrique, caracterizado por la posesión del balón, la salida limpia desde el fondo y la presión alta. Su capacidad para distribuir el balón desde la defensa y su inteligencia táctica son cualidades que el entrenador valora altamente. Además, su experiencia en LaLiga y su formación en la cantera del Barça le otorgan una comprensión profunda del estilo de juego que Luis Enrique busca implementar en el PSG.

El FC Barcelona, por su parte, aún no ha comentado oficialmente sobre el interés del PSG en Eric García. Sin embargo, la situación contractual del jugador y su rol en el equipo podrían influir en la decisión del club catalán en los próximos meses.

Posible salida del Barcelona

A pesar de su formación en La Masia y su regreso al Barça en 2021, Eric García ha tenido un rol secundario en las últimas temporadas. Con la competencia en la defensa y la llegada de nuevos fichajes, su tiempo de juego se ha visto reducido. Esto ha llevado a especulaciones sobre su futuro en el club, y el interés del PSG podría representar una oportunidad para el jugador de continuar su carrera en un entorno competitivo y bajo la dirección de un entrenador que aprecia sus cualidades.

La posible incorporación de Eric García al PSG sería una muestra del interés de Luis Enrique por reforzar su defensa con jugadores que se adapten a su estilo de juego. Si las negociaciones avanzan, el central catalán podría ser uno de los fichajes destacados del próximo mercado de verano.