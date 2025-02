Luis Enrique le aconseja que fiche por el Barça y se olvide del Real Madrid

Para concretar esta transferencia, el entrenador del conjunto parisino tuvo que aprobar la venta de Xavi Simons al RB Leipzig de la Bundesliga. Así, el ciclo del mediocampista neerlandés en el PSG llegó a su fin con más sombras que luces. Aunque fue considerado una de las grandes promesas del fútbol internacional, nunca logró consolidarse en el equipo. De hecho, Luis Enrique nunca lo tuvo en sus planes, pese a que en su momento le aconsejó regresar al Barça para impulsar su carrera.

Formado en La Masía, Xavi Simons nunca llegó a debutar en un partido oficial con la camiseta blaugrana. En los últimos meses, el Barça intentó negociar con el PSG una cesión para sumarlo a la plantilla de Hansi Flick, pero las gestiones no prosperaron. Finalmente, el RB Leipzig desembolsó 80 millones de euros por la totalidad de su ficha, cerrando cualquier posibilidad de regreso al Camp Nou.

🔴⚪️🇳🇱 Official, confirmed. Xavi Simons leaves Paris Saint-Germain on permanent deal, he’s 100% RB Leipzig player.



€81m package add-ons included, sell-on clause and contract until June 2027. pic.twitter.com/NjotoCp9J3