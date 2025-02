Raphinha está muy molesto con Flick y Deco

Raphinha está realizando la mejor temporada de su carrera. En su tercer año con el FC Barcelona, el brasileño se ha destapado como uno de los mejores delanteros del mundo y tiene números que lo podrán colocar en la disputa por el Balón de Oro. El atacante se lo deja todo en el campo en cada partido y se ha convertido en uno de los líderes del Barça, tanto dentro como fuera del vestuario.

Aun así, el jugador sigue muy molesto por las intenciones que tuvieron Hansi Flick y Deco en el pasado mercado de verano. El club catalán quiso fichar a Nico Williams, del Athletic Club, para quitarle el sitio a Raphinha, ya que el brasileño no había demostrado hasta ahora lo que puede hacer sobre el terreno de juego. Por eso, y aunque ya han pasado meses, el futbolista no lo perdonará fácilmente.

Raphinha, molesto por el posible fichaje de Nico Williams

La intención que tenía la dirección deportiva era conseguir la incorporación del extremo bilbaíno y, si era posible, vender a Raphinha. Si no se hubiese traspasado al brasileño pero sí que se hubiera fichado a Nico, lo más probable es que le hubiera quitado el sitio al exjugador del Leeds en el once titular, por lo que no estaríamos viviendo ahora mismo el gran estado de forma en el que está el 11 culé.

Además, también hubo mucha polémica cuando el pasado verano, un aficionado le quitó su número, es decir, el 11, el dorsal que lleva Raphinha, para ponérselo a una camiseta azulgrana de Nico Williams, algo que enfadó también al jugador y lo consideró una falta de respeto, como dijo en redes sociales y en rueda de prensa. El futbolista demostró que no estaba nada contento con la situación.

Ante las dudas, su mejor temporada

Por eso, no es descartable que todo el asunto con el posible fichaje del extremo del Athletic Club haya sido el despertar definitivo del atacante azulgrana, algo que le haya motivado para estar en el mejor momento de su carrera y en un gran estado de forma, marcando y asistiendo en prácticamente todos los encuentros que está jugando con el Barça.