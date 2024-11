Messi, aliado del Barça en la operación para dejar KO a Florentino Pérez, adiós al Real Madrid

El FC Barcelona y el Real Madrid siempre compiten en el mercado de fichajes para conseguir a los mejores jugadores disponibles. Tanto azulgranas como blancos intentan reforzar la plantilla con futbolistas que puedan dar un salto de calidad al equipo y a veces tienen que luchar para que el jugador decida a favor de un club u otro. Es el caso de un argentino y, en esta ocasión, el Barça partiría con ventaja.

Los dos eternos rivales están interesados en Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea. El conjunto inglés hizo una inversión de 121 millones de euros por él en el mercado de invierno del año pasado y estaba llamado a ser uno de los pilares del equipo londinense, pero no está siendo así. Bajo las órdenes de Enzo Maresca, el argentino no está teniendo protagonismo y le está costando entrar en las alineaciones.

Messi ayudaría al Barça por Enzo Fernández

Enzo Fernández podría estar en el mercado y los grandes clubes europeos lo van a intentar fichar. Tanto el Barça como el Madrid querrían hacerse con sus servicios, pero serían los azulgranas quienes tendrían la delantera, especialmente gracias al mejor jugador de la historia: Leo Messi. La leyenda culé podría ser una figura muy importante para que el jugador decida ir a Barcelona en vez de a la capital española.

Como ya pasó con Neymar Jr., donde el astro argentino tuvo un papel fundamental para que el brasileño escogiera irse al Barça, la influencia de Messi sería importante para acometer la operación. Aunque ya no juega en el club azulgrana, desde la dirección deportiva confían en que la leyenda influencie a Enzo Fernández para que acabe escogiendo al Barcelona si el Chelsea le abre la puerta de salida.

Un precio muy alto

Sin embargo, si finalmente el club londinense decide vender al argentino, el traspaso no será nada barato. El Chelsea querrá recuperar parte de los 121 millones que invirtió en el jugador el año pasado y esto iría en contra del Barça, que no puede gastar mucho dinero. Por otra parte, el Real Madrid también estaría muy interesado en Enzo y no tendría tantos problemas económicos como su eterno rival.

El conjunto blanco necesita reforzar el centro del campo y ven al argentino como una opción de futuro para reemplazar a Aurelien Tchouameni, que no ha acabado de explotar en el Santiago Bernabéu y se le buscará una salida en verano.