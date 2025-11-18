Nico Williams y Lamine Yamal están más distanciados

Nico Williams y Lamine Yamal fueron una de las parejas más destacadas y mediáticas durante la última Eurocopa que se disputó el año pasado y en la que ambos llevaron a España a conseguir el título. La gran relación que tenían fuera del campo también se trasladaba sobre el césped, lo que ayudó a la selección española a conseguir el título más esperado desde hace años.

Sin embargo, la realidad es que a día de hoy su relación se ha enfriado y están más que distanciados. Siguen siendo amigos, pero ya no son hermanos como eran antes. Esto lo ha provocado la traición de Nico hacia el FC Barcelona, teniendo en cuenta que el navarro lo tenía todo preparado para abandonar el Athletic Club y firmar por el Barça en los dos últimos veranos.

En el del año pasado, justo después de la Eurocopa, todo parecía indicar que Williams ficharía por el conjunto azulgrana, pero finalmente todo se rompió por los problemas financieros que tenía la entidad culé y las dudas que le entraron al jugador. La situación revivió el verano pasado, cuando todo parecía indicar que el tren entre Nico y el Barça ya había pasado definitivamente.

En esta ocasión, fue el futbolista quien se ofreció al club catalán, y de nuevo, parecía que este nuevo capítulo iba a acabar con el delantero del Athletic fichando por el Barça, pero se volvió a tirar para atrás y renovó con el club bilbaíno. Eso no gustó nada a Lamine, que ya estaba deseoso por poder jugar con su amigo en el conjunto azulgrana, pero recibió de nuevo la traición.

A partir de ahí, la relación entre ambos se ha enfriado y ya no son tan cercanos como de antaño. Además, los problemas físicos que han sufrido ambos en estos primeros meses de temporada, compartiendo molestias con la pubalgia, también han provocado que no hayan podido coincidir tanto en las concentraciones de la selección española como lo hicieron anteriormente.