No aguanta más a Flick y se arrepiente de no haber aceptado la oferta del PSG

Ronald Araújo se recuperó de la dura lesión que sufrió con la Selección de Uruguay en la Copa América 2024, pero, hasta el momento, su protagonismo en el Barça es prácticamente nulo. El defensa de 25 años está molesto con Hansi Flick por no darle más minutos y tiene pensado marcharse si la situación no cambia en lo inmediato.

Para el entrenador alemán, Araújo es una pieza clave del proyecto futbolístico del club y se lo ha manifestado en reiteradas ocasiones a Joan Laporta: "No se puede marchar de aquí". Lo cierto es que el contrato del uruguayo vence en 2026 y, hasta ahora, no hay señales que indiquen que su deseo sea quedarse un tiempo más vistiendo la camiseta culé. Por esta razón, Flick, cada vez que tiene la oportunidad, lo dice delante de los micrófonos: "Lo quiero en mi equipo porque es uno de los mejores defensores que hay".

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el jugador aparece en el radar del PSG, pero la Vecchia Signora pica en punta para quedarse con su fichaje. De hecho, la directiva del club italiano hizo público su deseo de empezar a trabajar en un acuerdo una vez que se dispute la Supercopa de España.

🚨⚪️⚫️ Juventus are prepared for club to club talks for Ronald Araujo after the Super Cup.



Juve see Araujo as as priority, Barça were already informed about the interest since last week.



ℹ️ Juventus to explore permanent deal/loan with obligation, not straight loan/with option. pic.twitter.com/Jp5Dvo3atZ