O juega contra el Real Madrid o habrá lío en el Barça porque está harto de Flick

El FC Barcelona visitará el Santiago Bernabéu este domingo para el primer Clásico de la temporada en Liga. Hansi Flick lleva días pensando en su alineación de cara al encuentro contra el Real Madrid y, aunque ya la tendría prácticamente decidida, un jugador del Barça está presionando por la espalda para intentar ser titular, ya que está harto de las decisiones del alemán.

El futbolista en cuestión es Ronald Araujo, uno de los defensas del equipo. El uruguayo no es una pieza fundamental en los esquemas del entrenador y se está notando, ya que no es titular indiscutible. Aun así, el central está un poco enfadado con el técnico, teniendo en cuenta que sus esfuerzos en el terreno de juego no están dando sus frutos, algo que no le gusta nada.

Ronald Araujo está presionando para ser titular en el Clásico

Por ejemplo, y a pesar de que Araujo fue el autor del gol salvador contra el Girona la semana pasada, lo que permitió al Barça seguir la estela del Madrid en la competición doméstica con su tanto en el último minuto, luego no fue recompensado en el siguiente partido, contra el Olympiacos, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El uruguayo fue suplente y no saltó al campo hasta la segunda parte, jugando tan solo el último cuarto de hora, algo que enfadó y mucho al futbolista. Cree que se ha ganado tener más oportunidades y, sobre todo, ser titular en encuentros como el Clásico de este domingo. Por eso, va diciendo por la espalda en el vestuario y en los entrenamientos que debería ser de la partida.

El uruguayo está harto de Flick por su falta de oportunidades

La realidad es que Flick podría acabar alineando a Araujo, ya que el central ha sido una de las armas defensivas que ha tenido el Barça contra el Madrid en los últimos enfrentamientos, especialmente para poder parar en velocidad a jugadores como Vinicius o Kylian Mbappé. Aun así, la última palabra la tendrá el entrenador, y está por ver si decide confiar en el uruguayo o repite la pareja de centrales con Pau Cubarsí y Eric García.