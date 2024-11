O renueva o Flick tiene órdenes de que no vuelva a ser titular con el Barça

En el Barça se están empezando a cansar de la indefinición de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés hace tiempo que tiene una oferta de renovación encima de la mesa, a la baja, pero sigue sin dar respuesta. En el Barça consideran que De Jong no puede tardar en responder, ya que sabe que el club cuenta con él, aunque temen que el neerlandés está jugando con el tiempo, para intentar que el Barça suba la oferta.

El problema es que la planificación depende de De Jong, que al tener un salario muy elevado afecta a la masa salarial, el principal problema con el que lleva combatiendo Deco desde su llegada. Al Barça, pues, no le queda más remedio que plantearle a De Jonc un ultimátum. Si no renueva es porque quiere irse, por lo que no tardará en estar en el mercado.

De Jong, molesto con el Barça

Y es que con Frenkie de Jong ya llueve sobre mojado. Hace dos veranos, el club intentó traspasarlo al Manchester United, para rebajar la masa salarial, una operación que enfadó al neerlandés, que no quería moverse de Barcelona. Luego llegaron los rumores sobre su elevado salario y su polémica rueda de prensa en Nápoles.

Para rematarlo, llegó la lesión de De Jong, en el Clásico del Santiago Bernabéu, lo que evitó que disputara la Eurocopa. Ronald Koeman, molesto con Joan Laporta, cargó contra el Barça, al considerar que el club no había protegido a De Jong que, para rematarlo, se negó a operarse, tal y como le aconsejaron los médicos blaugrana.

Conversaciones de renovación encalladas

En esta situación, muy enrarecida, ha llegado el momento se sentarse a negociar una renovación y Frenkie de Jong no lo va a poner nada fácil. El Barça considera que cobra demasiado y le ofrece una ampliación a la baja.

El jugador se siente ninguneado y no piensa ceder. El Barça no va a permitir que De Jong convierta su caso en un culebrón, por lo que no dudará en ponerlo en el mercado el próximo verano y se llega con De Jong sin haber renovado.