Oficial, Joan Laporta cierra el acuerdo y abandonará el Barça el 1 de enero

El FC Barcelona sigue trabajando para mejorar la plantilla y ya mira de reojo al próximo mercado de fichajes de invierno, donde podrá intentar de nuevo algunas altas y bajas de jugadores. Después de los primeros partidos de la temporada, ya se han definido qué cambios tendrá el equipo de cara a la próxima ventana de transferencias.

Una de las decisiones que ya se ha tomado es referente a Ansu Fati. Joan Laporta y Hansi Flick lo tienen claro y el jugador abandonará el Barça el 1 de enero, justo cuando se abra el próximo mercado. El delantero ya empezó la temporada lesionado y, una vez recuperado, no ha tenido los minutos necesarios con el entrenador alemán, que tiene a otros futbolistas por delante suya en la delantera.

Ansu Fati no tiene sitio en el Barça

Por lo tanto, está por ver si Ansu saldrá cedido o directamente traspasado en el mercado de invierno. Al Barça le gustaría que dejara dinero en caja para solventar así los problemas de fair play que tiene la entidad, pero siempre asegurando una opción de recompra por si el delantero volviese al nivel de forma estelar antes de la lesión que lo tuvo mucho tiempo fuera de los terrenos de juego.

Aunque ya estuvo cedido la temporada pasada, al Brighton de la Premier League, su papel en el equipo inglés no fue el mejor, ya que también tuvo algunas lesiones y no pudo disfrutar de todos los minutos necesarios para un jugador de su edad. Además, los percances que ha tenido le han quitado la explosividad que tenía y ya no es el futbolista eléctrico de antaño.

El Sevilla, interesado en él

Uno de los equipos que podría estar interesado en Ansu es el Sevilla. De hecho, el conjunto andaluz ya estuvo muy interesado en sus servicios e intentó su cesión tanto en el mercado de fichajes de verano del año pasado como de este, pero las pretensiones económicas impidieron la operación, ya que la ficha del jugador es demasiado alta para el Sevilla.

El equipo andaluz tampoco está atravesando un buen momento económico y tanto el Barça como Ansu tendrían que hacer un esfuerzo financiero para que la cesión fuese una realidad. La familia del futbolista estaría dispuesta a un cambio de aires y Sevilla, donde ya estuvieron en el pasado, sería un lugar ideal para una posible resurrección de Ansu en los terrenos de juego.