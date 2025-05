Pau Cubarsí empieza a tener problemas serios en el Barça

Pau Cubarsí es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona, tanto en el presente como de cara al futuro. A pesar de tener tan solo 18 años, el defensa ya es un líder en la retaguardia y una pieza clave e indiscutible para los esquemas de Hansi Flick. Sin embargo, algunas actuaciones del central han hecho que haya quedado señalado y criticado en algunas ocasiones.

Una de ellas fue en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League contra el Inter de Milán, donde cometió un penalti sobre Lautaro Martínez en la primera parte y que provocó que los italianos se colocaran con un 2-0 a favor en el marcador. Aunque en un principio se pensó que Cubarsí había tocado el balón en la jugada con el delantero argentino, en las imágenes se demostró que no.

Pau Cubarsí, criticado por no medir bien en los penaltis

El defensa, en un intento de rechazar la pelota, tocó el pie de Lautaro, lo que provocó la pena máxima a favor de los milaneses y un serio contratiempo en el Barça. De hecho, no es la primera vez que comete un penalti de estas características y ya ha sido avisado en más de una ocasión por no medir las fuerzas a la hora de realizar este tipo de acciones para no cometer penaltis.

Aun así, Cubarsí seguirá siendo uno de los engranajes más importantes en defensa para el conjunto azulgrana y el club tiene plena confianza en él para que sea uno de los líderes en la retaguardia durante los próximos años. Como tan solo tiene 18 años, la dirección deportiva y el staff técnico, comandado por Hansi Flick, creen que solucionará sus errores de novato en poco tiempo.

Flick le ha dado confianza desde el primer momento

De hecho, Flick le dio la titularidad desde un buen principio y solo ha sentado al central para hacerle descansar, ya que lo ha jugado prácticamente todo con el técnico alemán y no ha sufrido ninguna lesión considerable a lo largo de la temporada. Cubarsí es un seguro atrás, y a pesar de sus errores y de su edad, ya es uno de los mejores zagueros del mundo.