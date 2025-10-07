Pau Cubarsí tiene un problema grave que el Barça no puede arreglar

Pau Cubarsí es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona. Con tan solo 18 años, es uno de los líderes en la zaga y un titular indiscutible para Hansi Flick en el centro de la defensa. Sin embargo, el internacional con España está teniendo un problema grave en este inicio de temporada que, lamentablemente, el Barça no puede arreglar de ninguna de las maneras.

El problema en cuestión es la falta de Iñigo Martínez a su lado. El vasco se marchó el pasado verano a Arabia Saudí después de que el Barça accediera a facilitarle su salida, algo que ya habían hablado anteriormente. Además de que esto debilitara defensivamente al conjunto azulgrana, teniendo en cuenta que Iñigo era uno de los líderes en la retaguardia y en el vestuario, también lo hizo con su compañero en defensa.

Pau Cubarsí está echando mucho de menos a Iñigo Martínez en defensa

La pareja de centrales titular de la temporada pasada por parte de Flick fue la formada por Cubarsí e Iñigo Martínez. Ahora, en esta nueva temporada, el catalán está echando mucho de menos a su compatriota, ya que, además, su ausencia le obliga a jugar de central izquierdo, por lo que está desnaturalizado, y es que en la plantilla del Barça no hay ningún defensa de pie izquierdo.

Por otra parte, Cubarsí tampoco está muy fresco físicamente y está notando el desgaste del curso nada más empezar, como se ha visto en los últimos partidos. No ha empezado nada bien la temporada y es de los que más se ha visto perjudicado por la salida del vasco, tanto a nivel individual como colectivo, ya que el Barça también está sufriendo mucho atrás sin la presencia de Iñigo.

El central catalán no está nada cómodo con la ausencia del vasco

El catalán tendrá que dar un paso adelante para intentar mejorar su rendimiento en defensa e intentar tapar un poco la ausencia del vasco, ya que su presencia en el terreno de juego daba un efecto muy positivo a sus compañeros, tanto a los defensas como a los demás alrededor del campo.