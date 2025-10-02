Pau Cubarsí ve imposible ganar la Champions con él en el terreno de juego, son uno menos

El Barça no va a poder poner de excusa las lesiones para justificar la derrota a manos del PSG. Pues, el conjunto parisino llegó a Montjuïc sin cinco de sus mejores jugadores. Sin embargo, en el Barça hace semanas que viven muy preocupados por lo que les puede pasar ante las 5 o 6 semanas que Joan García va a estar de baja. Y es que el portero catalán había demostrado, hasta ahora, que es todo un baluarte para los culés, que si no habían perdido ningún partido hasta ahora, ha sido gracias a las intervenciones salvadoras de Joan, las cuales Szczesny no va a ser capaz de igualar ni en sus mejores sueños.

La realidad es que ante el PSG el portero polaco poco pudo hacer para salvar a los suyos, en ambos goles estaba vendido y no se le puede exigir que pare ese tipo de balones. Pues ni Joan ni nadie garantiza paradas de ese nivel siempre. Sin embargo, en lo que sí que pierde el Barça es en seguridad para sus zagueros, que se ha visto cómo viven mucho más preocupados por el espacio a sus espaldas.

Szczesny no deja tranquilo a Cubarsí

A pesar de ser un portero con gran experiencia y que parece tenerlo todo bajo control, la realidad es que las limitaciones del polaco salen a la luz en las noches más complicadas. A Szczesny, por la edad, se le atragantan las salidas, le cuesta llegar a ciertos balones y eso preocupa a sus compañeros. Sin embargo, el verdadero problema radica en la nula capacidad de Szczesny para encontrar soluciones mediante su juego de pies.

Es evidente que ni Joan ni nadie tiene el nivel del mejor Ter Stegen cuando toca jugar con los pies. Sin embargo, Szczesny es muchísimo más limitado que el catalán. El polaco sufre para encontrar al hombre libre cuando los rivales presionan y no es capaz de localizar los desplazamientos en largo.

Todo esto ha hecho que en can Barça estén comenzando a llegar a la conclusión de que con Szczesny bajo palos, si el equipo no es muy superior a su rival, lo va a tener muy difícil a la hora de sacar un gran resultado. Especialmente en noches como la del PSG en Champions.