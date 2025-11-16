Pau Cubarsí, contra las cuerdas, es mejor, juega mejor y gusta más a Flick

En el FC Barcelona, la batalla por la titularidad en el eje de la defensa está cada vez más marcada por el rendimiento y la confianza que Hansi Flick deposita en sus jugadores. Aunque Pau Cubarsí es un talento indiscutible y cuenta con potencial para ser referente a largo plazo, se encuentra contra las cuerdas debido a la preferencia del técnico por Eric García, que ha mostrado un nivel superior esta temporada.

Flick valora en Eric su regularidad, polivalencia y capacidad para adaptarse a distintas posiciones defensivas. Esta temporada, el central español ha disputado más de 20 partidos entre Liga y Champions, con un porcentaje de pases completados cercano al 92% y un rendimiento defensivo sólido: promedia más de 2 intercepciones por partido y lidera al equipo en recuperaciones en campo propio. Su lectura táctica y anticipación le permiten cubrir espacios, anticipar jugadas y adaptarse a formaciones distintas según el rival.

Polivalencia y complementariedad en la defensa

Eric García no solo ha convencido como central diestro o zurdo, sino que también ha pasado por delante de Jules Koundé incluso en el lateral derecho, mostrando su capacidad de juego exterior cuando el equipo lo necesita. Su polivalencia permite a Flick ajustar la línea defensiva sin perder solidez, algo fundamental en partidos de alta exigencia.

Además, Eric se complementa especialmente bien con Araujo y Koundé, formando un eje central equilibrado: aporta salida limpia de balón, cobertura y anticipación, mientras que sus compañeros suman potencia física y capacidad aérea. Su buena coordinación con Jules Koundé en particular permite que el Barça mantenga un equilibrio defensivo y ofensivo, facilitando salidas rápidas y presión alta cuando se requiere.

Eric García, un seguro de vida para Flick

Flick también valora su tranquilidad en la toma de decisiones y su liderazgo silencioso, algo que Cubarsí todavía está desarrollando. El técnico azulgrana busca seguridad y fiabilidad, y Eric García cumple con creces en este aspecto, siendo hoy por hoy la primera opción en la defensa del Barça.

Si Pau quiere consolidarse, deberá mejorar aspectos tácticos y ganar consistencia, mientras que Eric sigue mostrando que, temporada tras temporada, es un jugador imprescindible para el estilo de juego de Flick.