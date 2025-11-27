Flick lo deja fuera del Barça por actos de indisciplina reiterados

Hansi Flick es un entrenador con las ideas claras y no se dejará achantar por ningún tipo de jugador. Por eso, el técnico del FC Barcelona habría decidido dejar fuera a un futbolista del Barça por actos de indisciplina reiterados sobre el terreno de juego en los últimos partidos y, en teoría, no sería titular en el siguiente encuentro de Liga del fin de semana, dejándolo en el banquillo.

Se trata de Marcus Rashford, uno de los delanteros que tiene el alemán a su disposición. El inglés, que llegó como cedido el pasado verano por parte del Manchester United, no está teniendo una mala temporada en su primer año en el Barça, con buenos números entre goles y asistencias, pero le sigue faltando algo más de intensidad y de ayudas defensivas, algo que le ha pedido Flick.

Flick tiene pensado dejar a Rashford en el banquillo ante el Alavés

Precisamente, ese último aspecto sería el que habría provocado que el entrenador lo dejase en el banquillo de cara al partido contra el Alavés en el Spotify Camp Nou del próximo sábado. El hecho de que no defienda como se le pide habría sido suficiente para el técnico, ya que quiere que todos sus futbolistas recuperen esa presión que tenía el equipo la temporada pasada, aunque Rashford no estaba.

En su lugar, podría entrar Raphinha, que ya está recuperado de su lesión. A pesar de que es improbable que juegue los 90 minutos, el brasileño podría salir ya de inicio. Ante el Chelsea, el extremo tuvo minutos en la segunda parte y fue de los más activos del Barça en un encuentro que ya era desastroso, gracias a su intensidad, su presión y sus ganas defensivas, algo que le falta al inglés.

Al delantero inglés le falta intensidad y tareas defensivas

Por lo tanto, con la vuelta de Raphinha, Rashford tendrá que volver a ganarse los minutos, ya que, en teoría, el sitio que ha estado ocupando en los dos últimos meses, el de extremo izquierdo, está guardado para el brasileño por ser uno de los pilares fundamentales de Flick en el terreno de juego.