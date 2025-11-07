Pedri ejerce de capitán y le pide que cambie de inmediato porque perjudica al Barça

Pedri es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Aunque ahora mismo el canario se encuentra lesionado, su presencia, ya sea sobre el terreno de juego o en el vestuario, es crucial para los intereses del Barça. Por eso, el centrocampista ha ejercido como capitán y le ha pedido a un futbolista del conjunto azulgrana que cambie de inmediato.

Se trata de Jules Kounde, el lateral derecho del equipo que no está pasando por un buen momento. El francés está en el punto de mira constante por su rendimiento, ya que desde principios de temporada, el nivel del jugador sobre el campo ha sido pésimo, lo que le ha comportado muchas críticas, tanto de los aficionados azulgranas como de algunos de sus compañeros o Hansi Flick.

Pedri le ha pedido a Kounde que mejore su nivel porque está siendo paupérrimo

De hecho, Pedri ha sido uno de los que le ha exigido que eleve su nivel, ya que está perjudicando al Barça a día de hoy. La defensa es uno de los puntos más débiles que está teniendo el elenco catalán en estos primeros meses del curso y Kounde está siendo un auténtico agujero en la zaga, además de haber tenido algunos errores a la hora de cubrir el fuera de juego o su posicionamiento.

El año pasado, el francés se erigió como uno de los mejores laterales derechos del mundo, a pesar de que no es su posición natural, ya que él es central, pero su rendimiento durante esta campaña está muy lejos de ser lo que era de antaño. Por eso, en el vestuario y en el cuerpo técnico creen que Kounde puede volver a su mejor estado de forma si trabaja duro en ello.

El lateral francés está teniendo un rendimiento muy malo esta temporada

La realidad es que el Barça no tiene un recambio en sus filas para Kounde, ya que no existen laterales derechos puros en la plantilla, por lo que el francés deberá aumentar su nivel para poder ayudar al conjunto azulgrana.