Kounde, avergonzado, pide perdón, cuatro más del Barça, retratados, a uno lo van a echar

El FC Barcelona no pudo pasar del empate a tres en su visita al estadio del Brujas en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League (3-3). Aunque parecía un encuentro asequible para poder sacar los tres puntos en la máxima competición continental, la realidad es que el Barça tuvo muchos problemas para conseguir al menos uno en su visita a Bélgica.

Muchos jugadores estuvieron señalados, especialmente en defensa. El principal fue Jules Kounde que, avergonzado, pidió perdón a sus compañeros en el vestuario tras el partido por el nivel paupérrimo que tuvo sobre el terreno de juego y que ya lleva prácticamente toda la temporada así. El francés volvió a estar en el punto de mira por su rendimiento y está muy lejos de su mejor versión.

Kounde fue uno de los señalados en el empate del Barça contra el Brujas

Además del central, cuatro más del Barça también estuvieron completamente retratados: Wojciech Szczesny, Ronald Araujo, Frenkie de Jong y Marc Casadó. Con el portero la situación está llegando a un punto insostenible, ya que no para de recibir goles y no hace paradas de mérito, por lo que es posible que ya no se le renueve más el contrato a partir de la próxima temporada.

Aun así, Joan García volverá dentro de poco, por lo que, al menos, hay solución a corto plazo. Con el resto, el uruguayo volvió a ser frágil en defensa, sufriendo muchísimo los ataques del Brujas y con muchos problemas para tirar la línea, como es de costumbre. Por otra parte, ni el neerlandés ni el catalán pudieron controlar el partido desde el centro del campo y se vieron superados.

Otros como Szczesny, Araujo, De Jong o Casadó, también en el punto de mira

El equipo de Hansi Flick volvió a jugar un mal encuentro y lo está pagando de manera considerable, como durante todo el inicio del curso. El alemán no está nada contento con el rendimiento y la actitud de algunos futbolistas y no se descartan que acabe señalándolos públicamente en los próximos partidos con suplencias, como en el caso de Kounde.