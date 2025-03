Pedri es quien le ha aconsejado que no siga en el Barça

Pedri está siendo la piedra angular que sostiene a este Barça de Hansi Flick, y que sigue vivo en todas las competiciones aún. Con la Supercopa de España en el bolsillo, en cuartos de Champions, semis de Copa del Rey, y líderes de liga, las expectativas son máximas para los culés esta temporada.

Uno de los futbolistas que más ilusionan a la parroquia culé es, sin lugar a duda, el centrocampista canario Pedri. El tinerfeño es el catalizador del juego, el que marca los ritmos y los tempos, el que crea haciendo magia, pero que tampoco se olvida del compromiso defensivo. La versión de Pedri cada año que pasa es mejorada a la anterior. Y algunos, a sus 22 años, ya hablan de que será a todas luces el futuro Andrés Iniesta.

Pedri, un fijo de Flick

En un año que le están respetando las lesiones, Pedri es un fijo en los partidos importantes. Entrando, como el resto de las estrellas del equipo, en las rotaciones, el canario marca mucho las diferencias. Pedri lleva 6 goles y 5 asistencias en lo que llevamos de temporada, y ya lleva una asistencia más que su récord en la temporada 2021/2022, cuando hizo 5. Y aún quedan 3 meses de mucho fútbol.

Como si hubiese jugado toda su vida en el Barça. El ex de la UD Las Palmas lleva, claramente, el timón del equipo. Y es el faro guía en todo momento. Además, ha conseguido ganarse el respeto del vestuario, y es uno de los líderes espirituales del equipo. Y sus decisiones no solo las toma en el campo. Si no también fuera de él.

Pedri recomienda a Eric García su salida del Barça

El joven centrocampista no habría tenido reparo en aconsejar al central de Martorell en que deje el FC Barcelona. Viendo que Eric García está ofreciendo la mejor y más fiable versión de él este año, Pedri lo ve como una oportunidad para encontrar minutos en otro grande que le garantice la titularidad.

En el Barça, actualmente, está muy decidida que la pareja de centrales de Flick son Pau Cubarsí e Íñigo Martínez. E inclusive el tercer central es Araujo. Con lo que Eric García tiene pocas oportunidades, a pesar de haberlas aprovechado bien. Pedri considera que el central catalán está ahora mismo en el mejor escaparate para catapultarle a un equipo que le haga disfrutar de más minutos.