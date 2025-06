Pedri ha avisado a Flick del peligro de convertir el vestuario del Barça en el de los amigos de Lamine Yamal

En el FC Barcelona empieza a sonar una alarma interna que preocupa a Hansi Flick y especialmente a Pedri. El mediocentro canario ha advertido al cuerpo técnico sobre el riesgo de permitir que el vestuario se convierta en un “club de amigos” de Lamine Yamal, algo que él ya vivió en la selección española y no quiere repetir en el Camp Nou.

La experiencia de Pedri en la selección española le da autoridad para alertar a Flick: ya vivió en carne propia cómo un entorno cerrado puede acabar haciendo más mal que bien. Ahora, ambos trabajan en un objetivo común: que el Barça mantenga un ambiente de familia, donde el principal protagonista sea el equipo y no las individualidades.

Pedri avisa: "No podemos caer en lo que ya sufrimos en la Roja"

Pedri, que asumió un rol protagónico en la selección española, no solo destaca por su fútbol, sino también por su carácter. Según algunos medios, el canario ha transmitido a Flick su preocupación por la formación de grupos cerrados que giran en torno a Lamine, algo que experimentó previamente en la selección nacional, donde supuestos favoritismos y dinámicas cerradas comprometieron el ambiente de grupo.

El Barça, con la hoja de ruta de equipo unido y joven que defiende Flick, podría desviarse de ese modelo si no se gestiona bien la relación dentro del vestuario. Pedri considera que todos deben tender puentes y evitar la creación de “islas” que podrían afectar el rendimiento colectivo. Yamal no sale mal parado: su influencia dentro del grupo es real, pero Pedri pide mantener un equilibrio saludable que no ponga en riesgo la cohesión del equipo.

Flick decide actuar: charlas, equipo y valores

Tras recibir el aviso de Pedri, Flick ha decidido tomar cartas en el asunto. El técnico alemán considera fundamental preservar un vestuario abierto, donde cada jugador, independientemente de su edad o status mediático, reciba el mismo trato y lealtad al grupo. Según Mundo Deportivo, Flick ya ha hablado con Pedri para reforzar su liderazgo, y también mantendrá sesiones individuales con Lamine para dejar claras las reglas: talento no exime de responsabilidad ni respeto al colectivo.

El mensaje del técnico es claro: la fama no puede nublar el compromiso. Lamine, prodigio dentro del campo, debe entender que fuera de él también debe ser profesional. Flick ha impuesto normas en vestuario, como puntualidad y respeto, siguiendo el modelo implantado con éxito en otros ambientes de élite. Además, el cuerpo técnico promueve la rotación de grupos sociales en el día a día, evitando que se formen camarillas estancas.