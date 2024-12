Pedri no le dirige la palabra y no es el único en el vestuario del Barça

La situación de Robert Lewandowski está cada vez más en entredicho en el Barça. El delantero polaco ha dejado de marcar goles, lo que ha dejado en evidencia todo aquello que no hace por el bien del equipo. Lewandowski no presiona, poniendo en problemas todo el trabajo del Barça y obligando a sus compañeros a multiplicarse en defensa para llevar a cabo los planes de Hansi Flick.

Lewandowski juega con la ventaja de que en la plantilla no hay ningún otro delantero centro puro, además de que en el inicio de la temporada marcó muchos goles, lo que le otorgó un buen colchón para justificar su falta de trabajo sin el balón en los pies.

Lewandowski ya no es el líder del vestuario

El problema es que Lewandowski ha intentado hacerse con el control del vestuario, ser un líder, para lo que no ha dudado en criticar algunas de las decisiones de Flick y, lo que es peor, poniendo en duda el trabajo de algunos de los jóvenes talentos de la plantilla blaugrana. El primero en recibir, ya la temporada pasada, fue Lamine Yamal, que fue amonestado en público por Lewandowski durante un partido por el simple hecho de no pasarle un balón.

Este sábado, contra el Atlético de Madrid, Lewandowski también gesticuló en algunas jugadas que no terminaron como él quería, aunque en esta ocasión recibió una respuesta. Gavi no dudó en echarle en cara que el polaco no presionara a Oblak en una salida de balón del equipo de Simeone, lo que todavía enfadó más a Lewandowski.

Pedri se enfrenta a Lewandowski

El jugador más molesto con Lewandowski, sin embargo, es Pedri, que esta temporada está ganando mucho peso en el vestuario. El canario está jugando a un nivel superlativo y se ha decidido en convertirse en uno de los líderes del vestuario, lo que le ha llevado a enfrentarse a Lewandowski cada vez que el polaco ha intentado poner en duda el trabajo a alguna de las jóvenes perlas de la plantilla blaugrana.

Lewandowski está cada vez más acorralado, por lo que lo único que le queda es marcar goles, una tarea que últimamente no está logrando como en el principio de la temporada.