Pedri no lleva nada bien las broncas de Flick

Pedri González es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y uno de los mejores centrocampistas del mundo. Sin embargo, el canario estuvo lejos de su mejor nivel en la goleada que sufrió el Barça en el campo del Sevilla (4-1). El jugador azulgrana no tuvo un gran rendimiento sobre el terreno de juego y fue opacado claramente por los rivales en la medular.

Aun así, el centrocampista no aceptó las palabras de Hansi Flick tras el partido. El alemán aseguró que el Barça perdió el control, especialmente en el centro del campo, señalando de forma indirecta a Pedri y a Frenkie de Jong. Aunque el canario aceptó que tanto él como su compañero no realizaron un buen encuentro, no acabó de aceptar la bronca que pegó el técnico en el vestuario.

Pedri no acepta las broncas de Flick y le pide más

Además, algunos jugadores del Barça han empezado a dejar de morderse la lengua con el entrenador y recriminarle algunas cosas. Uno de ellos ha sido el propio Pedri, que en la charla postpartido le pidió reacciones más severas a Flick, ya sea con decisiones tácticas o con cambios destacados que puedan cambiar el rumbo del encuentro, como ya ha pasado en alguna ocasión.

El canario confía mucho en Flick y cree que es el entrenador ideal para el Barça, pero no está dispuesto a aceptar este tipo de broncas y situaciones difíciles si él también falla. Y ahí, en el vestuario, todo el mundo llegó a la conclusión de que se debía mejorar y que el papel del equipo había sido inaceptable, tanto por los futbolistas como por el técnico, por lo que los reproches se descartaron al final.

El canario quiere que el técnico alemán reaccione tácticamente

Sin embargo, está por ver cómo será la reacción del conjunto azulgrana una vez se vuelva del parón de selecciones. Pedri es una pieza clave en los esquemas de Flick, pero espera que el alemán también reaccione, como la temporada pasada, y haga cambios tácticos que permitan que lo que se vio en Sevilla el pasado domingo no se vuelva a repetir.