Pedri reconoce su error después de saltarse una orden directa de Hansi Flick

España ganó un nuevo partido con una solvencia pasmosa. Los de Luis de la Fuente ya suman 29 partidos consecutivos sin conocer la derrota y las cosas cada vez van a mejor para los españoles. Sin embargo, el hecho de haber encadenado tantos partidos sin caer también implica que los jugadores españoles han tenido que asumir un nivel de desgaste y trabajo que no gusta nada en el seno del Barça, donde consideran que el seleccionador de España ha exprimido de más a los futbolistas blaugrana. Y es que más de uno ya ha vuelto lesionado de su paso por La Roja.

Ante esta situación, el último en ser señalado por Hansi Flick ha sido Pedri. El canario volvió a jugar de titular en la victoria de España por 4 a 0 ante Bulgaria, una titularidad que en el Barcelona consideran totalmente innecesaria. Y además, no es que jugara solo 45 minutos, sino que el canario llegó a disputar hasta 68 minutos, generando así un nivel de fatiga importante y que preocupa en can Barça.

Pedri debió pedir ser suplente

Desde el cuerpo técnico del Barça no están contentos con el hecho de que sus jugadores no sepan poner límites a sus seleccionadores y acepten jugar cueste lo que cueste, llegando a asumir unos niveles de riesgo que para nada son correctos ni aceptables. Y a pesar de que Pedri no acusa ningún problema físico, al menos por ahora, Flick sí que cree que debió haber descansado en un partido especialmente tranquilo para los de Luis de la Fuente.

Esta decisión de Pedri no ha gustado nada en can Barça, donde, según hemos podido saber, ya han puesto en conocimiento del canario que estas cosas no deberían suceder y que él mismo debe hacer saber a De la Fuente que descansar también es bueno para él. Una reprimenda que el jugador habría entendido a la perfección y asumido sin mayores problemas.

Así pues, después de ser titular sin rechistar ante la selección de Bulgaria, Pedri ha recibido el aviso por parte de un Hansi Flick que cree que uno de sus mejores jugadores asumió un riesgo innecesario al prestarse a ser titular y jugar casi 70 minutos en un partido de mínima dificultad y trascendencia.