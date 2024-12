Pedri se ha quejado a Deco de que el Barça juega con 10

El FC Barcelona está sufriendo una crisis de resultados sin precedentes en esta temporada. Los de Hansi Flick empezaron muy bien el curso y maravillaron a todo el mundo, pero han tenido un bajón incomprensible en las últimas jornadas de Liga y han dilapidado la ventaja que tenían en la competición doméstica. Uno de los mejores jugadores del equipo se ha quejado de la situación a los dirigentes para ver qué pasa.

Se trata de Pedri, uno de los futbolistas más imprescindibles para el técnico alemán. El canario fue el mejor ante el Atlético de Madrid, con gol incluido, pero vio como el Barça sumaba una nueva derrota que complica y mucho las opciones de un título liguero para los azulgranas. Por eso, el centrocampista ha hablado con Deco sobre las desconexiones del equipo y algunos cambios en el mercado que se puedan hacer.

Pedri quiere cambios

Aunque estén todos los jugadores sobre el campo, Pedri cree que a veces hay desconexiones indignas de un equipo como el Barça y es como si jugarán con 9 o 10 futbolistas, es decir, como si faltaran cuerpos sobre el terreno de juego, ya sea para presionar la salida del balón de los rivales o para crear jugadas. El canario no está contento con el rendimiento de algunos de sus compañeros.

El de Tenerife sabe que tienen plantilla para luchar por todo y que podrían ganar todos los títulos posibles, como demostraron a inicio de temporada con muy buenos resultados y un estilo de juego excelente, pero este bajón en las últimas jornadas de Liga no lo entiende. Ve que algunos futbolistas no están dando su máximo en el campo y por eso también se ha quejado al staff técnico.

Charla con Flick

Precisamente, Pedri habló con Hansi Flick para comentarle esta situación y pedirle que tomara medidas contra alguno de estos jugadores que, según el canario, no están rindiendo al máximo. El centrocampista quiere ganarlo todo con el Barça y necesita que sus compañeros estén enchufados en los partidos y que no haya desconexiones, ya que él no puede soportar todo el peso del equipo.