Pedri y Gavi lo están ayudando porque está viviendo un calvario fuera del Barça

Hansi Flick es un entrenador muy querido por la gran mayoría de la plantilla del FC Barcelona y por la afición del conjunto azulgrana, encantada con el estilo de juego del técnico alemán y por los resultados del equipo. Sin embargo, hay un jugador que opina totalmente el contrario y que está viviendo un calvario, ya que está totalmente apartado y no juega ni un solo partido desde principios de año.

En ese sentido, Pedri y Gavi lo están ayudando a superar esta mala situación, ya que son dos grandes amigos del afectado, que es Ansu Fati. El delantero está viviendo en el ostracismo total bajo las órdenes de Flick, y es que el alemán no cuenta en absoluto con el atacante y lo tiene sin jugar desde el pasado mes de enero, cuando se le pidió que se marchara en el mercado de invierno, pero se negó a hacerlo.

Ansu Fati lo está pasando muy mal

Desde entonces, Ansu no ha podido tener ni un solo minuto en el terreno de juego y su situación es muy delicada. Está muy disgustado con lo que le está pasando, ya que cree que se está esforzando al máximo en los entrenamientos para ser uno más del equipo, pero no está siendo el caso. Por eso, está empezando a asumir que necesitará un cambio de aires el próximo verano para no hundir definitivamente su carrera.

A pesar de que en el pasado invierno tuvo cuatro ofertas para salir y hubo cuatro equipos que intentaron convencerle de que se marchara del Barça para recalar en sus filas, el delantero se negó a hacerlo porque pensaba que aún podía recuperar la confianza de Flick y ser importante en el ataque, pero no ha sido el caso y se ha quedado hundido en el banquillo o incluso fuera de él, ya que no ha entrado en la convocatoria en muchos partidos.

Lo mejor para el delantero es que se vaya el próximo verano

Por lo tanto, algunos equipos ya se están empezando a mover por él de cara al próximo verano, por lo que su salida parece más que hecha de cara al próximo mercado de fichajes. Ansu Fati quiere jugar y volver a ser importante, y como no conseguirá esto en el Barça, lo mejor para su carrera será abandonar definitivamente la entidad culé.