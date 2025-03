Pedri y Gavi son dos de los jugadores que han pedido el indulto a Flick

Pedri y Gavi son dos de los jugadores más importantes dentro del vestuario del FC Barcelona. Los dos centrocampistas hablan con regularidad con Hansi Flick para conocer cómo está la plantilla y algunos cambios que le harían al equipo. En ese sentido, tanto el canario como el andaluz le habrían pedido al técnico alemán que le diera el indulto definitivo a uno de los futbolistas y que confiara más en él.

Se trata de Ferran Torres, uno de los delanteros que está más en forma del Barça y quien está haciendo una gran temporada, a pesar de que no es titular y no está teniendo tantos minutos como él desearía. En un principio, iba a ser puesto en el mercado el próximo verano, pero habiendo visto su rendimiento, la situación podría haber cambiado. Y ahí, tanto Pedri como Gavi han pedido que no se le venda.

Pedri y Gavi piden a Flick que Ferran Torres se quede en el Barça

El valenciano siempre ha sido criticado por su papel, ya que algunos siempre han asegurado que no tenía nivel para jugar en el conjunto azulgrana y que sus fallos de cara a portería eran devastadores. Sin embargo, Ferran ha callado bocas y ha demostrado que puede ser un jugador importante en el Barça: en esta temporada, en los 33 partidos que ha disputado (solo 11 de titular), ha marcado 14 goles y ha dado 3 asistencias.

Para ser un suplente habitual en las alineaciones de Flick, estos números son muy buenos y magnifican el gran nivel en el que está ahora mismo el atacante culé, por lo que el técnico alemán le dará más oportunidades de cara a los últimos meses de la temporada, ya que se las ha ganado. Aunque el tridente titular en ataque sea Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal, Ferran tendrá más minutos como sea.

El delantero quiere quedarse... Y se le ofrecerá la renovación

Por otra parte, el valenciano siempre ha dicho que quiere quedarse muchos años más en el Barça y su sueño podría hacerse realidad dentro de poco. La dirección deportiva ya estaría preparando su renovación, teniendo en cuenta que su contrato acaba dentro de dos años.