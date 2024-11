Pep Guardiola confirma a Joan Laporta que ha estado negociando con el City para salir del Barça

El FC Barcelona sabe que muchos clubes de Europa van a venir a por sus mejores jugadores. Tanto jóvenes como veteranos están dando un muy buen rendimiento y esto no está pasando desapercibido por otros equipos, que ven la oportunidad de reforzar sus plantillas con futbolistas azulgranas. Es el caso de un central del Barça que no está claro si va a continuar en la entidad culé la próxima temporada.

Se trata de Ronald Araujo. El uruguayo aún no ha renovado y tiene muchas dudas de hacerlo. En ese sentido, Pep Guardiola le ha confirmado a Joan Laporta que el Manchester City ha estado negociando con el defensa por si quisiera hacer las maletas e irse a Inglaterra. Si finalmente Araujo no renueva, el Barça estaría dispuesto a venderlo por una buena cantidad de dinero.

Guardiola quiere a Araujo en el City

El entrenador catalán quiere que Araujo sea su pilar en la zona defensiva del conjunto inglés. Aunque el uruguayo no es de los mejores en salida de pelota, ha mejorado muchísimo en los últimos años y Guardiola cree que, bajo su tutela, podría hacerlo aún más. Además, las condiciones físicas del central son imperiales y eso en la Premier League se necesita mucho y, a veces, incluso más que la técnica en sí.

Por lo tanto, si Araujo decide irse del Barça y no renovar, el club azulgrana lo va a poner a la venta. Pero la dirección deportiva encabezada por Joan Laporta no va a regalar a un jugador con mucho mercado y pediría un mínimo de 80 millones para dejar salir al uruguayo, un traspaso que ayudaría mucho en términos económicos al conjunto culé. Además, Araujo no es un jugador imprescindible.

Le va a costar tener minutos

El hecho de que lleve lesionado meses y no pueda volver aún hasta dentro de unas semanas es negativo para el futbolista. Hansi Flick ya tiene a sus cuatro defensas rindiendo al máximo nivel después de un gran inicio de temporada y parece complicado que el alemán haga cambios en su línea defensiva cuando Araujo vuelva. Por eso, el uruguayo podría abandonar Barcelona viendo la dificultad que tendrá a la hora de estar en el terreno de juego.