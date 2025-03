Raphinha amenaza con irse si el Barça no frena de inmediato las negociaciones

Raphinha está realizando la mejor temporada de su carrera en el FC Barcelona. El brasileño se ha destapado como uno de los mejores delanteros del mundo y sus cifras son totalmente escandalosas, poniéndose entre los firmes candidatos al siguiente Balón de Oro. Por eso, y con la importancia que ha cogido el jugador en el equipo de Hansi Flick, ha amenazado con una situación.

El Barça tiene en mente reforzar la delantera el próximo verano y uno de sus objetivos será buscar un extremo izquierdo de nivel, ya que el conjunto azulgrana no tiene a ningún jugador que juegue en esa posición de forma natural. Aun así, es donde está jugando Raphinha esta temporada, por lo que el brasileño habría amenazado con irse si la dirección deportiva no frena cualquier negociación.

Raphinha no quiere competencia en su posición y ha amenazado con irse

El futbolista se ha ganado ser titular indiscutible y no quiere ningún tipo de competencia en su posición, por lo que habría advertido al club que no traiga a ningún jugador que le pueda hacer frente en el once. Raphinha sabe que su rendimiento en el terreno de juego le ha hecho ganar respeto, por lo que se ve capaz de hacer estas peticiones a la directiva y evitar así que le quiten el puesto en las alineaciones.

Sin embargo, el Barça seguirá buscando oportunidades en el mercado y aparecen nombres interesantes, como Luis Díaz o Nico Williams, que sigue en la cartera azulgrana. Aunque es posible que al final no se fiche a ningún jugador para esa posición y ahí siga jugando el brasileño, la dirección deportiva sabe las debilidades que tiene el equipo e intentará taparlas el próximo verano, aunque no sean del agrado de algunos futbolistas.

El brasileño sabe que ahora tiene poder de negociación

Por su parte, Raphinha sabe que ahora, con el gran nivel que ha demostrado, tiene poder de negociación. El Barça quiere renovarlo, y a pesar de que el brasileño quiere quedarse, exige garantías de una subida de sueldo y de que será titular indiscutible, aunque finalmente se fiche a un extremo izquierdo en el mercado.