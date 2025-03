Raphinha está en conversaciones con el Manchester City

Raphinha está siendo uno de los jugadores más sorprendentes de esta temporada. El delantero del FC Barcelona está rindiendo a un nivel espectacular y se ha convertido en un serio candidato para el Balón de Oro, como lo indican sus cifras: en los 41 partidos que ha disputado este curso, ha marcado 27 goles y ha dado 19 asistencias, y aún quedan algunos meses para que acabe la campaña.

El nivel que está demostrando el brasileño sobre el terreno de juego está al alcance de pocos y, por eso, el Barça se ha puesto en el punto de mira su renovación. Después de haber conseguido las de varias piezas importantes, como Pedri o Gavi, ahora la dirección deportiva intentará renovar a Raphinha para alargar su vínculo con el club muchos años más. Aun así, el jugador podría estar en conversaciones con otro equipo: el Manchester City.

Raphinha utiliza al City para renovar a la alza con el Barça

El conjunto inglés quiere dar un golpe encima de la mesa en el mercado y Pep Guardiola habría puesto sus ojos en el brasileño. Ya intentó ficharlo cuando estaba en el Leeds United, pero el futbolista prefirió fichar por el Barça. Ahora, intentará culminar su deseo de nuevo, pero parece complicado, ya que Raphinha solo estaría jugando con el club de Manchester porque su prioridad sigue siendo la de renovar al alza con la entidad azulgrana.

Tanto el jugador como el club quieren alargar sus caminos durante muchas temporadas más y no parece que haya ningún impedimento en ese sentido, aunque el brasileño estaría esperando un aumento considerable de salario debido al gran rendimiento que ha demostrado esta temporada. Por lo tanto, el Barça se tendrá que apretar el cinturón para renovar a uno de los futbolistas más importantes para Hansi Flick.

La situación del brasileño ha cambiado en pocos meses

Joan Laporta tiene claro que no puede dejar escapar a Raphinha después de lo que ha hecho sobre el césped este año, ya que se ha convertido en un ídolo para el barcelonismo. Aunque en el pasado verano estuvo en el mercado y la entidad azulgrana lo declaró transferible, a pesar de que no acabó saliendo porque el futbolista no quiso, ahora la situación ha cambiado y ya es un intocable para el club.