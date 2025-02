Flick ha pedido a Joan Laporta que lo eche porque es un problema en el vestuario del Barça

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la temporada que viene y tiene claro el futuro de algunos jugadores que no cuentan para Hansi Flick. Uno de ellos es Ansu Fati, que a pesar de que el Barça quería que se fuera en este último mercado de invierno, el delantero se resistió y acabó quedándose, a regañadientes, en el conjunto azulgrana. Por eso, el técnico alemán ya le ha asegurado que no lo va a pasar bien.

De hecho, el atacante ya se volvió a quedar fuera de la convocatoria para el partido de Copa del Rey ante el Valencia. Ansu había entrado en las últimas, pero solo por la baja por lesión de Dani Olmo, y como el centrocampista de Terrassa volvió a la lista, el extremo volvió a quedarse sin opciones de poder, ni tan siquiera, viajar con el equipo para al menos estar en el banquillo.

Flick pedirá la salida de Ansu en verano

Ansu no cuenta nada para Flick y el entrenador ya se lo comunicó en su momento, pero el jugador sigue confiando en poder retomar esa confianza y ser importante en sus esquemas. Sin embargo, es complicado que la situación pueda cambiar, ya que el míster le dijo por activa y por pasiva que no tendría minutos y que lo mejor que podía hacer era buscarse una salida en forma de cesión.

Como no ha pasado ahora, el alemán le volverá a pedir a Joan Laporta que lo eche en el próximo mercado de verano, ya que seguirá siendo un problema en el vestuario del Barça y el técnico no quiere futbolistas tóxicos dentro del club. Viendo que ya no va a jugar prácticamente más en lo que queda de temporada, es posible que Ansu recapacite y acabe aceptando su salida a otro equipo para el próximo curso.

El hecho de no salir bloqueó los fichajes

Por otra parte, tanto los dirigentes azulgranas como el propio Flick también están muy enfadados con el jugador, teniendo en cuenta que su negación a la hora de salir privó al equipo de reforzarse, como era la intención. Marcus Rashford, del Manchester United, era el gran objetivo, pero el Barça no tenía espacio salarial. Con la marcha de Ansu hubiera sido posible, pero como decidió quedarse, no ha podido llegar ninguna incorporación.