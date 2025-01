Raphinha le hace el vacío y no es el único en el vestuario del Barça

El vestuario del FC Barcelona atraviesa una situación tensa, y Ansu Fati es el protagonista de un problema que parece no tener solución inmediata. El joven atacante, alguna vez considerado una de las mayores promesas del club, se encuentra en un momento complicado: sin minutos, sin protagonismo y, lo que es peor, sin el apoyo total de sus compañeros.

Ansu Fati no entra en los planes de Hansi Flick, el actual entrenador del Barça. La decisión del técnico es clara: no cuenta con el joven extremo para su esquema táctico. Esta falta de confianza en el jugador ha sido evidente durante toda la temporada, en la que ha acumulado muy pocos minutos sobre el césped. Además, su rendimiento en los pocos partidos en los que ha tenido oportunidad de participar no ha convencido ni al cuerpo técnico ni a los dirigentes.

Raphinha y el aislamiento en el vestuario

Uno de los puntos más preocupantes de esta situación es el clima en el vestuario. Según apuntan diversas fuentes, el brasileño Raphinha sería uno de los jugadores que ha marcado cierta distancia con Ansu Fati. Aunque no se trata de un conflicto abierto, la relación entre ambos no parece ser la mejor, y esto contribuye a aumentar el aislamiento del joven canterano. Además, Raphinha no es el único. Otros jugadores también han mostrado una actitud fría hacia él, reflejo de la falta de conexión que existe actualmente entre Fati y el resto del equipo.

El FC Barcelona ya trabaja en buscar una solución para el futuro de Ansu Fati. El objetivo del club es encontrarle un nuevo equipo, lo que no solo permitiría liberar espacio en la plantilla, sino también obtener recursos económicos para reforzar otras áreas del equipo. Aunque se planteó una cesión al Sevilla, las negociaciones no han avanzado y se han estancado en las últimas semanas. Esto retrasa los planes de Joan Laporta y Hansi Flick, quienes quieren resolver esta situación lo antes posible.

¿Un adiós inminente?

La sensación en el entorno del Barça es que la etapa de Ansu Fati en el club está cerca de terminar. Sin confianza del entrenador, con un vestuario que parece haberle dado la espalda y sin un rendimiento destacable, el joven atacante enfrenta un desafío crucial: encontrar un nuevo rumbo en su carrera y recuperar el nivel que un día ilusionó a todos los culés.