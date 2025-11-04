Raphinha se mueve a sus espaldas para que no vuelva a jugar con el Barça

Raphinha es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y una pieza clave en los esquemas de Hansi Flick. Aun así, el brasileño no acaba de hacer limpio con la lesión que sufrió hace unas semanas y eso está perjudicando al Barça, ya que sin el jugador sobre el terreno de juego, el conjunto azulgrana está teniendo unos números muy malos en comparación a cuando está.

El extremo estaría a punto de volver e incluso no se descarta que lo haga de cara al partido del próximo fin de semana, algo que serían muy buenas noticias para el Barça. Sin embargo, Raphinha está moviéndose por las espaldas para recuperar la titularidad en el equipo una vez esté al 100%, por lo que está intentando arrebatarle el sitio en el once a un futbolista de la plantilla.

Raphinha está a punto de volver y podría provocar la suplencia de Ferran Torres

Se trata de Ferran Torres, uno de los delanteros que más minutos está teniendo bajo las órdenes de Flick. El valenciano se ha convertido en uno de los titulares más indiscutibles para el entrenador, teniendo en cuenta que su acierto de cara a portería está siendo muy bueno y que Robert Lewandowski ha perdido su condición de titular a día de hoy en detrimento del '7' del Barça.

A partir de ahí, Raphinha estaría intentando volver a tiempo para el encuentro del próximo domingo contra el Celta de Vigo, y aunque no se espera que sea titular, sí que lo sería en los próximos enfrentamientos, siempre y cuando esté a tope físicamente, con un parón de selecciones a la vuelta de la esquina. Cuando vuelva las competiciones de clubes, solo habrá sitio para uno.

El brasileño sabe que deberá ser titular sí o sí en el Barça

El brasileño sabe que debería ser titular indiscutible y ya está haciendo movimientos para obtener de nuevo su plaza en el once. En las otras posiciones del ataque están Lamine Yamal y Marcus Rashford, y mientras el catalán será inamovible, el rendimiento del inglés está siendo muy bueno, por lo que podría continuar partiendo desde el inicio en los partidos y mover a Ferran al banquillo.