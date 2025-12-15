Rashford no quiere bajarse el sueldo para seguir en el Barça

Marcus Rashford fue uno de los fichajes del FC Barcelona el pasado verano, llegando cedido procedente del Manchester United. Aunque el rendimiento que ha tenido el inglés en sus primeros meses en el Barça ha sido bastante decente, con buenos números de cara a portería, su continuidad en el conjunto azulgrana no está asegurada, tanto por el club como por el jugador.

Una de las peticiones que habría puesto el Barça para ejecutar la opción de compra que tiene sobre el futbolista, que es de unos 30 millones de euros, es que Rashford se bajara aún más el sueldo que tenía en Inglaterra. El delantero ya lo hizo cuando aterrizó en el Spotify Camp Nou para que la operación pudiera tirar para adelante, pero no lo quiere hacer más, ya que ha perdido bastante.

Rashford no aceptará una rebaja importante de salario para continuar en el Barça

El inglés tenía uno de los sueldos más altos en la Premier League e hizo el esfuerzo de rebajarse el sueldo para poder cumplir su sueño de jugar en el Barça. Sin embargo, ahora no estaría dispuesto del todo a volver a sufrir una rebaja considerable de su salario para continuar en el conjunto azulgrana, ya que cree que ha hecho méritos de sobra para continuar sin esta exigente petición.

Por otra parte, otro obstáculo para la continuidad del jugador será lo que haga de aquí hasta final de temporada, poniendo el foco en el apartado defensivo. Aunque es un delantero, Hansi Flick quiere que siga trabajando en este aspecto, con la presión sin balón siendo algo con lo que el técnico ha presionado mucho al futbolista desde su llegada al Barça hace unos meses.

Flick tendrá la última palabra sobre su continuidad el próximo verano

Por lo tanto, está por ver si, finalmente, Rashford decidirá bajarse el sueldo para poder continuar muchos años más en la entidad culé. El sueño de pequeño del inglés siempre ha sido jugar en el conjunto azulgrana, pero ahora que lo ha conseguido, sus objetivos podrían ser otros si, económicamente, no ve justo lo que se le ofrece. Eso sí, Flick también tendrá la última palabra en su continuidad.