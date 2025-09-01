Rashford se convierte en un problema en el Barça, contra el Rayo Vallecano no corría, andaba

Marcus Rashford ha sido uno de los fichajes del FC Barcelona en este mercado veraniego para reforzar la delantera después de que el inglés intentara todo lo posible, no solo durante este verano, para poder fichar por el Barça. Aunque su sueño se ha cumplido, el rendimiento del jugador está dejando mucho que desear y la situación se ha tensado más después del encuentro contra el Rayo.

El futbolista salió en la segunda parte para darle más dinamismo al ataque del conjunto azulgrana en Vallecas, pero fue todo lo contrario. Rashford no demostró prácticamente nada en la banda, y en vez de encarar de manera constante, tuvo miedo de superar a su rival, lo que provocó el enfado de Hansi Flick y de algunos compañeros suyos, que le pidieron que fuera más eléctrico.

Marcus Rashford ya está en el punto de mira por su rendimiento

De momento, los temores con los que el Barça fichó al inglés, poniendo el foco en su rendimiento y la actitud tóxica que ha tenido en los últimos años, se están cumpliendo en este inicio de temporada, ya que no está aportando mucho y las críticas empiezan a aparecer de verdad. Cuando sonó por primera vez, Flick no lo quería y así se lo dejó claro a la dirección deportiva.

Sin embargo, los problemas del club en el mercado respecto al fair play financiero provocaron que se tuvieran que buscar otros objetivos menos económicos, como acabó siendo la opción de cesión de Rashford, donde el alemán tuvo que acabar dando el visto bueno a la operación, a pesar de que el inglés no era una de sus opciones para reforzar el extremo izquierdo del equipo.

El Barça empieza a tener dudas con él

Por lo tanto, está por ver si Rashford mejorará su nivel y será importante en el Barça o su paso por el conjunto azulgrana acabará siendo desastroso. El club tiene una opción de compra, pero si no cumple, el jugador tendrá que volver al Manchester United una temporada más, algo que el futbolista no quiere, por lo que si desea seguir cumpliendo su sueño de jugar en la entidad culé, deberá ponerse las pilas.