Rashford se convierte en un problema para Flick y el Barça

Marcus Rashford ha sido uno de los fichajes que ha realizado el FC Barcelona este verano. A pesar de que el inglés no entraba en los planes de Hansi Flick al principio del mercado, las complicaciones de la dirección deportiva para encontrar a un extremo de nivel llevaron a considerar la incorporación del exjugador del Manchester United y, finalmente, aterrizó en el conjunto azulgrana.

Aun así, el delantero aún no ha causado el impacto esperado y, de momento, se ha convertido en un problema serio para el entrenador, teniendo en cuenta que el alemán esperaba mucho más de él en este inicio de temporada, ya que Rashford tenía muchas ganas de llegar al Barça y en las conversaciones para su llegada, prometió al técnico que se dejaría la piel para ser importante.

Marcus Rashford no está cumpliendo las expectativas

Sin embargo, de momento no ha conseguido llegar al rendimiento que se esperaba de él y ya han empezado a surgir las primeras dudas acerca de su figura. Dentro del club se espera mucho de él, a pesar de que es un jugador cedido, y en las primeras semanas después de su fichaje ya se habló de que se ejecutaría la opción de compra que hay estipulada en su contrato de préstamo.

Las expectativas que había con él eran grandes, pero Rashford no ha sabido encontrar su sitio a día de hoy. Fue titular en una de las tres jornadas de Liga, pero fue sustituido al descanso por Flick. El alemán sabe que el inglés necesita minutos de calidad para ponerse a tono físicamente y, especialmente, en el aspecto mental, uno de los que más le ha perjudicado en los últimos años.

El rendimiento del inglés ha estado lejos del esperado

Por lo tanto, está por ver cómo le irá la temporada al extremo, pero de momento, está lejos de lo que se esperaba de él, aunque aún no haya pasado ni un mes de competición. El futbolista confía en ganarse la confianza absoluta del entrenador y ser importante en sus esquemas a lo largo del curso, pero será decisión del técnico si darle minutos de calidad o no.