Rashford tiene dos opciones para regresar a la Premier sin ir al Manchester United

Marcus Rashford fue uno de los fichajes del FC Barcelona el pasado verano. El delantero llegó cedido procedente del Manchester United con una opción de compra alrededor de los 30 millones de euros, y a pesar de que el inglés no era la primera opción para reforzar el ataque del conjunto azulgrana a principios de verano, finalmente acabó llegando al Barça tras el deseo del jugador.

Aun así, aún no está del todo claro si podrá quedarse en el Barça de cara a la próxima temporada. El rendimiento del futbolista está siendo bueno, al menos en números, ya que está marcando goles y dando asistencias a sus compañeros. Sin embargo, la dirección deportiva aún no ha decidido si ejecutará o no la cláusula de compra que tiene y, por eso, Rashford tendría otros equipos en mente.

Marcus Rashford podría volver a la Premier League si no acaba quedándose en el Barça

El extremo tendría dos opciones para poder regresar a la Premier League sin ir al Manchester United. Rashford quiere quedarse en el Barça los próximos años, como así ha demostrado en el terreno de juego y también públicamente, pero en el caso de que la intención del conjunto azulgrana sea otra, sus representantes ya han movido hilos para poder colocar a su jugador.

El inglés podría acabar volviendo a la liga inglesa, ya que tanto el Aston Villa como el Newcastle estarían interesados en él en caso de que no pudiera quedarse en el Barça a partir de la próxima temporada. El conjunto que dirige Unai Emery ya lo tuvo en sus filas el curso pasado como cedido y estaría encantado de que volviera, mientras que el club urraca también querría reforzar el ataque con él.

El jugador tiene pretendientes en Inglaterra, pero su deseo es el de continuar de azulgrana

Por lo tanto, aún no hay nada decidido sobre el futuro equipo de Rashford. El inglés quiere quedarse en el Barça, pero la decisión en el conjunto catalán no se tomará hasta bien entrado el próximo año e incluso se podrían esperar hasta el verano que viene para tomar una decisión definitiva sobre si ejecutar o no la opción de compra que se tiene por él.