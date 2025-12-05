Rechaza ser el sustituto de Ronald Araujo en el Barça

Ronald Araujo no está pasando por un buen momento en el FC Barcelona. El central le ha pedido un tiempo al Barça para poder recuperarse mentalmente de la mala situación que está viviendo en las últimas semanas, y a pesar de ello, la dirección deportiva ya estaría pensando en colocarlo en el mercado para venderlo y poder reforzar el centro de la zaga con alguien más potente.

Y ahí, habría sonado de nuevo un nombre muy querido en el conjunto azulgrana: Iñigo Martínez. El vasco se fue el pasado verano a Arabia Saudí en un movimiento muy rápido y, a la vez, triste para los culés y para la plantilla, ya que perdían un seguro de vida atrás y uno de los futbolistas más importantes bajo las órdenes de Hansi Flick la temporada pasada, siendo el líder de la retaguardia.

Iñigo Martínez no volverá al Barça para suplir a Araujo

Ante estos rumores, el diario SPORT habría dejado claro que el defensa no volverá al Barça y no se ejecutará este hipotético regreso. Algunos querían que fuera el sustituto temporal de Araujo y que Iñigo Martínez pudiese salir cedido del Al-Nassr hasta final de temporada, pero no hay película. El futbolista está bien en Arabia Saudí, se ha adaptado a su nuevo club y no se marchará.

En el país saudí comparte vestuario con jugadores como Cristiano Ronaldo y João Félix, y tras sus primeros meses ahí, está implicado en el proyecto, de la misma manera que hizo en el Barça cuando llegó. Aunque el vasco quiere mucho al club azulgrana y ha visto que lo está pasando mal, especialmente por culpa de su salida, no tiene intención de volver a la entidad culé.

El central vasco está muy bien en el Al-Nassr, en Arabia Saudí

A partir de ahí, el Barça tendrá que trabajar en el mercado para planificar la plantilla de la próxima temporada y uno de los objetivos más claros será el de reforzar la posición de central, se quede o no Araujo. Además del fichaje de un delantero centro top, la posibilidad de incorporar a un defensa para el centro de la zaga será primordial.