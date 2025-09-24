Robert Lewandowski ya sabe que Deco negociará con el Bayern de Múnich a partir de enero

En can Barça tienen muy claro que el camino a seguir para el fichaje de un delantero centro de primer nivel pasa por comenzar a trabajar con tiempo de sobra como para no tener que ir con prisas una vez llegue el verano y Robert Lewandowski ya no esté en el equipo. Es por este motivo que ya hace tiempo que la dirección deportiva blaugrana, encabezada por Deco, comenzó a sondear el mercado de delanteros, en busca de un nueve capaz de suplir el gran hueco que va a dejar Robert Lewandowski, una vez finalice la presente temporada.

En este sentido, los blaugranas tienen claro que hay tres nombres que destacan por encima del resto a la hora de reforzar la posición de delantero centro. Estos son el de Julián Álvarez, Erling Haaland y Harry Kane. Siendo el último el que, por ahora, va ganando más enteros por la facilidad a la hora de negociar con el Bayern de Múnich y por el hecho de que en can Barça ya saben que este tipo de operaciones son un éxito más que probado.

Lewandowski ya conoce el plan del Barça

Por respeto a su figura, el Barcelona ha considerado que era óptimo hablar con Lewandowski para comunicarle que a partir del mes de enero van a comenzar a trabajar de verdad con el fichaje del delantero centro que lo va a relevar. El polaco ya ha comunicado que va a dejar el club en verano y por cortesía, el mismo Deco le ha comunicado los planes que tiene el Barça, que pasan, prioritariamente, por el fichaje de Harry Kane.

El precio de Kane, su mayor baza

La realidad es que como cuenta Bild, si el Barça y Kane le hacen llegar al Bayern que el interés es mutuo y que el inglés se quiere ir, va a aparecer de la nada una cláusula de unos 65 millones de euros. Una cifra más que asequible si tenemos en cuenta que el inglés sigue siendo uno de los mejores goleadores del planeta.

Así pues, para evitar tener que pagar de más, desde la dirección deportiva, Deco ya le ha comunicado a Lewandowski que a partir de enero van a comenzar las negociaciones con el Bayern de Múnich de cara a comenzar a cerrar el fichaje de Harry Kane de cara a verano.