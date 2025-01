Ronald Araujo está muy molesto con Flick

Ronald Araujo podría estar viviendo sus últimos días en el FC Barcelona. Aunque el defensa jugó por obligación en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid (2-5), ya que Iñigo Martínez se lesionó en la primera parte y tuvo que ser sustituido, el uruguayo no salió como titular a las primeras de cambio y eso enfadó mucho al jugador, que cargó contra la decisión de Hansi Flick.

El central está muy molesto con su entrenador porque tiene por delante a otros compañeros como el mismo Iñigo Martínez o Pau Cubarsí, por lo que en los partidos importantes, como en el Clásico contra los blancos, tiene que quedarse en el banquillo. Eso no le está gustando nada al futbolista y por eso habría pedido salir en este mismo mercado de invierno viendo que no tendrá minutos con el técnico alemán.

Araujo, enfadado con Flick, pide salir

A Araujo no se le pasa por la cabeza ser suplente en los encuentros cruciales de la temporada y ha mandado un ultimátum al staff técnico y a la dirección deportiva: si no es titular, se va. Y todo se podría realizar en los próximos días, ya que la Juventus de Turín está muy interesada en conseguir el fichaje del defensa. Aun así, Joan Laporta estaría pidiendo un mínimo de 50 millones para dejar salir al uruguayo.

A pesar de que ha estado lesionado en el inicio de temporada, el jugador ya lleva varias semanas con el alta médica y se ve en condiciones de jugar y ser un fijo en las alineaciones de Flick. Sin embargo, el alemán no lo ve así y prefiere a sus dos otros centrales, cosa que Araujo no entiende y está muy enfadado y distanciado con su entrenador. Con Xavi Hernández era titular indiscutible, pero con su relevo no.

La lesión de Iñigo podría cambiarlo todo

Aun así, la lesión que se hizo Iñigo Martínez en la final podría cambiar el futuro del futbolista. El central vasco podría estar más de un mes de baja después de una rotura del bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que el Barça podría impedir la marcha del uruguayo para no debilitar aún más la defensa. La decisión está en manos de la dirección deportiva y todo se aclarará con el comunicado médico oficial del exjugador del Athletic.