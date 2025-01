Ronald Araujo está negociando con el peor enemigo del Barça

Ronald Araujo debutó esta temporada con el FC Barcelona después de superar la lesión que se produjo en la Copa América con su selección. Ha estado varios meses de baja, pero el uruguayo ya está completamente recuperado y jugó los 90 minutos en la plácida victoria del Barça contra el Barbastro en la Copa del Rey. El central tuvo un buen regreso, a pesar de que llevaba desde mayo sin ponerse la camiseta azulgrana.

Aun así, el defensa volvió a dejar dudas acerca de su renovación con unas declaraciones enigmáticas. Araujo acaba contrato con la entidad culé el 30 de junio de 2026, y aunque ambas partes están negociando para ampliar su vinculación, como el propio jugador ha confesado, no está del todo claro que se acabe llegando a un acuerdo y el uruguayo renueve con el Barça. Por eso, ya está buscando alternativas.

Araujo estaría negociando con el peor enemigo azulgrana

En ese sentido, los representantes del futbolista estarían hablando con los dirigentes del PSG para conocer sus pretensiones. Luis Enrique es un enamorado del central y quiere que sea el líder de la zona defensiva parisina. El conjunto francés estaría dispuesto a duplicar el salario que tiene Araujo en Barcelona y darle un mejor rol, cosa que ahora mismo Hansi Flick no le puede dar.

Aunque el jugador aseguró que no tiene que "demostrar nada a nadie" para poder ser titular, el técnico alemán no las tiene todas con el uruguayo, ya que podría preferir una dupla de centrales con Pau Cubarsí e Iñigo Martínez, dos de los defensas más fiables que ha tenido el entrenador a lo largo de la temporada. Por eso, es posible que Araujo no sea titular indiscutible en el club catalán.

El uruguayo deja entrever las dudas que tiene

Cogen más fuerza, entonces, las declaraciones que hizo el futbolista después del encuentro contra el Barbastro, dejando en el aire su renovación y sin asegurar si quería quedarse definitivamente en el Barça o no. Por sus palabras, está claro que ahora mismo las posturas entre ambas partes están alejadas y no se prevé que se llegue a un acuerdo rápidamente.