Ronald Araujo ha dejado de reírle las gracias a Lamine Yamal, y no es el único, no gusta su comportamiento

Lamine Yamal fue uno de los protagonistas negativos en el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. El extremo protagonizó una tangana con los jugadores del conjunto blanco tras el pitido final, a raíz de sus declaraciones antes del partido. A pesar de que varios futbolistas del equipo madrileño fueron a por él, hubo algunos del Barça que pasaron de defenderlo, hartos de él.

Uno de ellos fue Ronald Araujo, que ha dejado de reírle las gracias a su compañero y, de hecho, no es el único. El uruguayo, entre otros, está cansado de su comportamiento y de su actitud tóxica, que solo provoca este tipo de conflictos, como el que se vio al término del encuentro sobre el césped del Santiago Bernabéu. El defensa no quiso tener nada que ver y se marchó sin remediar.

Ronald Araujo no quiso defender a Lamine Yamal en la trifulca del Clásico

Después del enfrentamiento, el central ya lo dejó claro ante los medios de comunicación cuando fue preguntado por la situación de Lamine Yamal: "No quiero hablar de él, solo puedo decir que es un gran profesional, es de los mejores jugadores del mundo y estamos felices que esté con nosotros. Él es muy profesional y ya es mayor de edad, sabe lo que tiene que hacer".

Además, Araujo fue más allá cuando le cuestionaron sobre su encontronazo con Dani Carvajal como compañero de selección: "No me importa, no sé cómo se lo tomaron, pero es cosa de ellos. Yo me preocupé por ganar el partido hoy. Toca corregir y seguir". Por lo tanto, el uruguayo no quiso entrar en ninguna polémica y pasó de la situación, remarcando que él solo pensó en ganar el encuentro.

El central uruguayo está harto de la actitud del extremo catalán

En el vestuario, después del partido, la actitud de Lamine fue recriminada por varios jugadores del Barça, que están totalmente hartos de toda la polémica que envuelve al futbolista. Algunos, especialmente los más veteranos, le aconsejaron que se callara la boca y que dejara de realizar este tipo de declaraciones, ya que, de hecho, animaron al Madrid a jugar con más ganas e intensidad sobre el campo.