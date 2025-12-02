Ronald Araujo le comunica al Barça que atraviesa por problemas graves

Ronald Araujo está pasando por una situación muy complicada en el FC Barcelona. El central estuvo en el centro de la polémica por su expulsión en el último partido de la UEFA Champions League ante el Chelsea, en Stamford Bridge, y desde entonces no ha vuelto a la disciplina azulgrana. De hecho, el uruguayo ha pedido un tiempo al Barça para poder recuperarse mentalmente.

Tras una reunión el pasado lunes en la Ciudad Deportiva con sus representantes y gente del club, Araujo ha puesto por delante su salud mental y le ha comunicado a la entidad culé que está atravesando por problemas graves y necesita un tiempo para parar, algo que el Barça le ha dado sin ningún tipo de problema para que pueda recuperarse y esté al 100% cuando vuelva.

Ronald Araujo le ha pedido un tiempo al Barça para recuperarse mentalmente

No hay ningún plazo para su retorno y será el jugador quien decida cuando volver. Araujo quiere recuperarse a nivel mental y psicológico de la situación de agobio que ha estado pasando, en especial en la última semana, por su error en el encuentro de la máxima competición continental. Aun así, el uruguayo ya estaba siendo criticado por sus constantes fallos a lo largo del curso.

Por eso, Araujo ha considerado que lo mejor para él y para el equipo es pedir un tiempo para recuperarse, ya que no quiere perjudicar más al Barça. No se siente preparado para estar en el terreno de juego y cree que sería muy malo, tanto para él mismo como para la plantilla, que estuviese en el campo sin estar preparado psicológica y mentalmente, aunque físicamente se encuentre bien.

El central uruguayo está pasando por un momento muy complicado

El uruguayo ha sido muy cuestionado en los últimos meses por el pésimo rendimiento que ha tenido sobre el césped y que le ha costado varios partidos al Barça. Aun así, desde el club le apoyarán en todo momento en este proceso difícil que está pasando, aunque tampoco se descarta que acabe siendo vendido en el próximo mercado si así lo pide el futbolista o la dirección deportiva.