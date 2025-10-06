Ronald Araujo preocupa al equipo, resta más que suma, juegan con diez

El FC Barcelona sufrió una dolorosa derrota en su visita al campo del Sevilla, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (4-1). Los azulgranas cayeron goleados de manera contundente, siendo humillados por los rivales en el terreno de juego, y uno de los jugadores que volvió a estar completamente señalado, tanto por Hansi Flick como por los aficionados, fue el central Ronald Araujo.

El uruguayo cometió el penalti que empezó la debacle del Barça antes del primer cuarto de hora de juego. Aunque fue algo dudoso y el VAR tuvo que entrar para que el árbitro lo señalara, Araujo cometió una infracción dentro del área que, a ojos del sistema de videoarbitraje y del colegiado, fue suficiente para que se señalara la pena máxima y el Sevilla empezara su goleada.

Ronald Araujo volvió a estar completamente señalado en el Barça

Después de una primera parte muy mala, el defensa fue sustituido al descanso por Flick, que dio entrada a Eric García, dando a entender que el uruguayo había quedado en el punto de mira del entrenador por su pésimo rendimiento sobre el terreno de juego. Y la realidad, es que el nivel que está teniendo el central sobre el campo está preocupando y mucho al equipo.

Cada vez son más los compañeros que creen que Araujo no debería jugar tanto o, al menos, en los encuentros importantes. Se piensa que resta más que suma, ya que juegan con diez, especialmente a la hora de sacar el balón controlado, teniendo en cuenta que los rivales le flotan para que continúe avanzando y acabe perdiendo la pelota con un desplazamiento largo.

El uruguayo tuvo, de nuevo, un pésimo rendimiento sobre el césped

En la zaga, ya no es ese central eléctrico y rápido que podía despejar todos los balones e ir al choque con los delanteros rivales. Por eso, si ha perdido sus mejores cualidades, en el Barça creen que ya no es un defensa de primer nivel y, por ende, no está capacitado para continuar siendo uno de los titulares fijos en la retaguardia del conjunto azulgrana, como se ha demostrado en los últimos partidos con sus constantes errores.