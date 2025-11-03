Ronald Araújo y Raphinha, como capitanes, han sido los primeros en saber que el Barça lo quiere echar

La situación de ter Stegen en el FC Barcelona se ha convertido en uno de los temas más delicados del momento. Según fuentes internas, los capitanes del equipo, Ronald Araújo y Raphinha , están entre los primeros en estar al tanto del plan del club: la portería ya no le pertenece. Los dos futbolistas han sido informados de que, tras una temporada marcada por lesiones y desencuentros con Hansi Flick , ter Stegen ya no cuenta para el proyecto inmediato.

El portero alemán, de 33 años, fue operado nuevamente de la espalda en julio de 2025. Su regreso se está complicando y el Barça ha aprovechado su baja para fichar a Joan García como alternativa. Flick le comunicó que su papel cambiaría y que estar en el banquillo era una posibilidad real. La directiva también le ha asignado un rol de segundo o tercer portero ante la apuesta fuerte por García y la prolongación del contrato de Wojciech Szczęsny .

Lesiones, reproches de Flick y opciones de salida

El guardameta de Mönchengladbach ha arrastrado la espalda desde hace meses y sus constantes parones han generado dudas internas. La dirección médica del Barça considera que “la segunda operación puede dejar secuelas” y que el portero ya no tiene el protagonismo asegurado.

Por si fuera poco, el conflicto personal con Flick agravó la situación. El entrenador germano le comunicó que no sería la primera opción y abrió la titularidad al joven García . Esa decisión generó malestar en ter Stegen , quien se negó inicialmente a firmar el visto bueno médico para la baja, provocando incluso un expediente institucional al jugador.

Araújo y Raphinha conocen el plan del Barça

El Barcelona contempla varias salidas para salvar la situación financiera y deportiva. Una posible cesión con opción de compra o una venta directa bajo una cifra moderada son opciones reales. Mientras tanto, ter Stegen deberá decidir si acepta un rol de suplente o buscar un nuevo destino donde volver a ser titular.

El vestuario ya ha tomado nota: Araújo y Raphinha conocen la hoja de ruta y el cambio estructural que se avecina. Y para el club azulgrana, el mensaje está claro: el futuro empieza ahora, y el pasado tiene que dar un paso atrás.