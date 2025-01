Ronaldo Araujo no quiere ir a la Juventus si está Xavi Hernández

El FC Barcelona renovó a Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2031 contra todo pronóstico, teniendo en cuenta que el uruguayo había pedido al club salir en este mismo mercado de invierno porque creía que no tendría minutos suficientes con Hansi Flick en el banquillo y su marcha estaba prácticamente hecha. El conjunto que más había sonado para hacerse con los servicios del defensa fue la Juventus de Turín, que estaba buscando un central experimentado.

Aun así, y a pesar de que el jugador vinculó su continuidad en el Barça seis años más, no es del todo descartable que siga estando en la lista de transferibles de Joan Laporta el próximo mercado. Su cláusula de rescisión antes de la renovación era de 1.000 millones, pero con la nueva firma, no ha transcendido, y algunos rumores la han situado alrededor de entre 65 y 80 millones de euros para que pueda salir en los próximos meses.

Araujo renovó, pero podría salir igual del Barça en verano

Si finalmente el uruguayo ve que no tiene futuro de azulgrana, ya sea porque no es titular indiscutible con Flick o busca otros retos, su nueva cláusula podría ser apetecible para los conjuntos que estén interesados. No es descartable que la Juventus, el equipo que estuvo a punto de ficharlo hace un par de días, se vuelva a interesar por él y vuelva a negociar con sus representantes para un posible desembarco en Turín.

Sin embargo, Araujo descartaría fichar por los italianos si Xavi Hernández acaba siendo el entrenador. La Juventus no está teniendo una gran temporada con Thiago Motta en el banquillo y hay voces que sitúan al exentrenador del Barça como el posible sustituto del italiano, ya que desde que abandonó el club catalán, está sin equipo a la espera de recibir una buena oferta.

El uruguayo descarta reunirse de nuevo con Xavi Hernández

Tanto el jugador como el entrenador no terminaron muy bien los últimos meses en Barcelona y el uruguayo no quiere repetir la misma experiencia en otro destino. Por lo tanto, si el de Terrassa acaba llegando al conjunto italiano, el futbolista tacharía esa opción de su lista de posibles destinos si decide finalmente salir del Barça la próxima temporada.